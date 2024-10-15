«Пожалейте людей»: в разгар холодов в Омске исчезла теплая остановка

Напомним, что в Омске уже не раз случались инциденты с теплыми остановками. Последний такой случай произошел буквально на днях. От рук хулиганов пострадал павильон на остановке «Площадь Лицкевича» в Нефтяниках. Правоохранители уже занялись проверкой инцидента.