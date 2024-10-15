«Пожалейте людей»: в разгар холодов в Омске исчезла теплая остановка

Posted 15 октября, 07:06
Published 15 октября, 07:06
Modified 15 октября, 09:17
Updated 15 октября, 09:17
В редакцию Город55 поступила жалоба от омичей, живущих в Октябрьском округе. По их словам, у ПО «Полёт» убрали теплую остановку. При этом павильон пользовался большим спросом среди жителей, особенно с приходом холодов.
«Убрали теплую остановку на ПО „Полет“. Для чего это? Остановка востребованная, всегда много народу здесь. И на учебу дети ездят, и на работу, на тот же завод, куча народу. В домах не согреться, так теперь еще и пока транспорт ждешь задубеешь. На улице снег уже лежит, минусовая температура. Пожалейте людей!» — сообщил местный житель.
В мэрии Городу55 сообщили, что конструкция принадлежала компании «Капитал-Строй». Собственник увез остановку по своему желанию.
В «Капитал-Строй» Городу55 подтвердили эту информацию, добавив, что торгово-остановочный комплекс вывезли на обслуживание. По срокам станет известно позже. Что конкретно имеется в виду под обслуживанием, в компании не уточнили.
Отметим, что первая теплая остановка в Омске появилась осенью 2019 году на остановке «11-й Микрорайон».
Напомним, что в Омске уже не раз случались инциденты с теплыми остановками. Последний такой случай произошел буквально на днях. От рук хулиганов пострадал павильон на остановке «Площадь Лицкевича» в Нефтяниках. Правоохранители уже занялись проверкой инцидента.
Кроме того, ночью 2 апреля неизвестный мужчина разбил ногой стекла двух павильонов. Похожий случай произошел также прошлой зимой на остановке «Магазин» на улице Мельничная.