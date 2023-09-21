Омские нарушители разбили стекло на остановке у ЖД Вокзала и там же легли спать

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Утром сегодняшнего дня местные жители обнаружили там последствия ночных посиделок: разбитое стекло, валяющиеся бутылки, из которых вылилась жидкость, и устроивших этот беспорядок мужчин, которые легли спать на этой же остановке. Ситуация вызвала возмущения омичей в социальных сетях, не обошлось и без внимания администрации.
Позже мэр города Сергей Шелест рассказал об оперативной уборке ночного разбоя, последствия «пьяного» веселья были быстро ликвидированы. Однако разбитое стекло заменить не удалось, его нужно будет заказывать. Также одна из стен ТОКа осталась стоять на подставке из дощечек даже после уборки, что не очень безопасно.
«Много раз призывал к бережному отношению к нашему общему дому. Напомню и сегодня: каждый из нас несёт ответственность за то, как выглядит Омск и какими воспринимают его жителей», — обратился к жителям города Сергей Шелест.