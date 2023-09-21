Омские нарушители разбили стекло на остановке у ЖД Вокзала и там же легли спать

Позже мэр города Сергей Шелест рассказал об оперативной уборке ночного разбоя, последствия «пьяного» веселья были быстро ликвидированы. Однако разбитое стекло заменить не удалось, его нужно будет заказывать. Также одна из стен ТОКа осталась стоять на подставке из дощечек даже после уборки, что не очень безопасно.