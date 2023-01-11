«Лишился человеческого облика». В Омске поймали парня, разгромившего теплые остановки

В омской полиции объявили об окончании поисков вандала, который разгромил несколько «теплых остановок» в центре Омска. Им оказался 20-летний житель Советского округа Омска.
Парня разыскали по месту жительства в квартире на улице 22-го Апреля. Он не стал отнекиваться и признался в содеянном, однако на допросе заявил, что не помнит происходящего.
«Неадекватно себя вел, портил имущество государственное. Был не в адеквате, в состоянии алкогольного опьянения. Последнее, что помню, как был в баре, — объяснился молодой человек. — Алкогольный угар полностью меня лишил человеческого облика. Невероятно ругаю себя».
Сотрудники полиции начали проверку, итогом которой может стать уголовное дело. Придется ли омичу оплачивать замену разбитого имущества, пока не сообщается.