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«Лишился человеческого облика». В Омске поймали парня, разгромившего теплые остановки

Сегодня, 09:04
Фото: 55.мвд.рф

В Омске задержали парня, который разбил несколько теплых остановок

В пресс-службе омской полиции поделились видео допроса омича.

В омской полиции объявили об окончании поисков вандала, который разгромил несколько «теплых остановок» в центре Омска. Им оказался 20-летний житель Советского округа Омска.

Парня разыскали по месту жительства в квартире на улице 22-го Апреля. Он не стал отнекиваться и признался в содеянном, однако на допросе заявил, что не помнит происходящего.

«Неадекватно себя вел, портил имущество государственное. Был не в адеквате, в состоянии алкогольного опьянения. Последнее, что помню, как был в баре, — объяснился молодой человек. — Алкогольный угар полностью меня лишил человеческого облика. Невероятно ругаю себя». 

Сотрудники полиции начали проверку, итогом которой может стать уголовное дело. Придется ли омичу оплачивать замену разбитого имущества, пока не сообщается.

#Ольга Акамова#Омск#Происшествия#Новости#Омская область#Остановка#Вандал#Разбитое стекло#Теплая остановка#Видео
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