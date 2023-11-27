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иллюстрация

Сломал ногами дверь. В Омске из-за вандала закрыли теплую остановку на «Доме Туриста»

27 ноября 2023, 08:18
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске из-за агрессивного вандала закрыли теплую остановку «Дом Туриста»

Павильон для пассажиров общественного транспорта будет закрыт как минимум еще две недели после инцидента.

В Омске стали чаще закрываться теплые остановки, что не могли не заметить пассажиры общественного транспорта. Дело в том, что павильоны нередко оказываются под вниманием вандалов, которые орудуют в ТОКах чуть ли не каждый день. По этой причине теплые остановки приходится закрывать и ремонтировать.

Так, на минувших выходных неизвестный парень хотел зайти погреться в остановку на «Доме Туриста». Подошел туда парень, правда, в три часа ночи, когда все ТОКи в городе закрыты. Камеры видеонаблюдения запечатлели молодого человека, который, судя по видеозаписи, находился в состоянии опьянения. Когда в ТОК так и не удалось попасть, он начал бить руками и ногами входную дверь. Стекло по итогу разбилось и вылетело.

Фото: "ЧП Омск"
«В таком виде мы не можем открывать остановку. Чтобы восстановить ее, мы заказываем стеклопакет. Он готовится минимум две недели. Как стеклопакет будет готов, так подрядная организация приедет и заменит его», — рассказали Городу55 в ООО «Капитал-Строй».

Вандалов особенно привлекают телевизионные экраны, установленные в теплых остановках. Они ломают роллеты, которые защищают устройства. Например, на прошлой неделе такое повреждение оставили после себя хулиганы в ТОКе, расположенном на остановке «Магазин „Весна“». Как правило, до экранов пытаются добраться подростки. ООО «Капитал-Строй» пытается найти виновников через подразделения по делам несовершеннолетних.

Вандал из Омска выплатит 240 тысяч рублей за разгромленные теплые остановки
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#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Вандализм#Новости#Остановка#Теплая остановка#Дебошир#Алина Ясинская
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