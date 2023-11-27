Сломал ногами дверь. В Омске из-за вандала закрыли теплую остановку на «Доме Туриста»

Так, на минувших выходных неизвестный парень хотел зайти погреться в остановку на «Доме Туриста». Подошел туда парень, правда, в три часа ночи, когда все ТОКи в городе закрыты. Камеры видеонаблюдения запечатлели молодого человека, который, судя по видеозаписи, находился в состоянии опьянения. Когда в ТОК так и не удалось попасть, он начал бить руками и ногами входную дверь. Стекло по итогу разбилось и вылетело.