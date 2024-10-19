Вышел сквозь стекло. В Омске у Первомайского рынка снова разгромили теплую остановку

В целом омичи уже много раз вымещали свою злость на теплых остановках. Например, в мае разыскивали молодого человека, расстрелявшего из пневмата стекло в одном из таких павильонов. В январе еще один омич в компании приятелей разбил ногой стекло теплой остановки на улице Мельничной. А в декабре прошлого года на «Доме туриста» мужчина решил открыть ногой дверь и также разбил установленное стекло.