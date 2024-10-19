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Posted 19 октября, 07:22

Published 19 октября, 07:22

Modified 19 октября, 07:45

Updated 19 октября, 07:45

В Омске второй раз за полгода разбили теплую остановку на «Первомайском рынке»

Вышел сквозь стекло. В Омске у Первомайского рынка снова разгромили теплую остановку

19 октября 2024, 07:22
Фото: Изображение Midjourney

В Омске второй раз за полгода разбили теплую остановку на «Первомайском рынке»

За последние полгода этот павильон пострадал уже во второй раз.

Городу55 стало известно об очередном инциденте с теплой остановкой. Как сообщили представители компании «Капитал-Строй», ответственной за эксплуатацию теплых остановочных комплексов на улицах Омска, пострадал павильон на остановке «Первомайский рынок». Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

В седьмом часу утра 19 октября неизвестный, находясь внутри теплой остановки, ударил по двери. Видно, как его нога застряла в стекле, но молодого человека это не остановило. Он ушел оттуда как ни в чем не бывало. Напомним, что этот же павильон разбивали буквально минувшей весной.

По информации представителя компании-эксплуатанта, заявление по факту повреждения имущества уже направлено в МВД.

Фото: Предоставлено Городу55

В целом омичи уже много раз вымещали свою злость на теплых остановках. Например, в мае разыскивали молодого человека, расстрелявшего из пневмата стекло в одном из таких павильонов. В январе еще один омич в компании приятелей разбил ногой стекло теплой остановки на улице Мельничной. А в декабре прошлого года на «Доме туриста» мужчина решил открыть ногой дверь и также разбил установленное стекло.

Отметим, что недавно в нашу редакцию поступила жалоба от омичей, живущих в Октябрьском округе. По их словам, у ПО «Полёт» убрали теплую остановку. При этом павильон пользовался большим спросом среди жителей, особенно с приходом холодов. Подробнее о произошедшем читайте в нашем материале.

«Пожалейте людей»: в разгар холодов в Омске исчезла теплая остановка
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#Ольга Скворцова#Происшествия#Видео#Омск#Жалобы#Вандализм#Инцидент#Холода#Теплая остановка#Преступления#Капитал-Строй
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