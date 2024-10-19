Вышел сквозь стекло. В Омске у Первомайского рынка снова разгромили теплую остановку

Posted 19 октября, 07:22
Published 19 октября, 07:22
Modified 19 октября, 07:45
Updated 19 октября, 07:45
Городу55 стало известно об очередном инциденте с теплой остановкой. Как сообщили представители компании «Капитал-Строй», ответственной за эксплуатацию теплых остановочных комплексов на улицах Омска, пострадал павильон на остановке «Первомайский рынок». Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
В седьмом часу утра 19 октября неизвестный, находясь внутри теплой остановки, ударил по двери. Видно, как его нога застряла в стекле, но молодого человека это не остановило. Он ушел оттуда как ни в чем не бывало. Напомним, что этот же павильон разбивали буквально минувшей весной.
По информации представителя компании-эксплуатанта, заявление по факту повреждения имущества уже направлено в МВД.
В целом омичи уже много раз вымещали свою злость на теплых остановках. Например, в мае разыскивали молодого человека, расстрелявшего из пневмата стекло в одном из таких павильонов. В январе еще один омич в компании приятелей разбил ногой стекло теплой остановки на улице Мельничной. А в декабре прошлого года на «Доме туриста» мужчина решил открыть ногой дверь и также разбил установленное стекло.
Отметим, что недавно в нашу редакцию поступила жалоба от омичей, живущих в Октябрьском округе. По их словам, у ПО «Полёт» убрали теплую остановку. При этом павильон пользовался большим спросом среди жителей, особенно с приходом холодов. Подробнее о произошедшем читайте в нашем материале.