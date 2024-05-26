Попал на камеры. Сотрудники МВД начали поиск омича, расстрелявшего теплую остановку

На видеозаписи, приложенной ведомством к сообщению, можно заметить, что молодые люди долгое время баловались с оружием — снаружи остановки, но позже что-то не поделили: два человека из компании засели внутри ТОК и удерживали дверь. Третий, оставшийся снаружи, некоторое время пытался к ним попасть, но позже начал угрожать им оружием через стекло. Спустя несколько секунд угрозы воплотились в реальность — стекло остановки покрылось трещинами, а молодые люди спешно покинули место событий.