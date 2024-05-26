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Published Сегодня, 11:55

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Updated Сегодня, 11:57

Запись с камеры в остановочном комплексе

Попал на камеры. Сотрудники МВД начали поиск омича, расстрелявшего теплую остановку

26 мая 2024, 11:55
Фото: УМВД России по Омской области
Запись с камеры в остановочном комплексе

Полицейские начали розыск вандала, расстрелявшего стекло теплой остановки

По информации ведомства, урон городской собственности нанесли в минувшую пятницу.

УМВД России по Омской области объявило о розыске молодого человека, расстрелявшего стекло в одной из теплых остановок Омска. Как сообщается, «инструментом» для вандализма стал, предположительно, пневматический пистолет.

На видеозаписи, приложенной ведомством к сообщению, можно заметить, что молодые люди долгое время баловались с оружием — снаружи остановки, но позже что-то не поделили: два человека из компании засели внутри ТОК и удерживали дверь. Третий, оставшийся снаружи, некоторое время пытался к ним попасть, но позже начал угрожать им оружием через стекло. Спустя несколько секунд угрозы воплотились в реальность — стекло остановки покрылось трещинами, а молодые люди спешно покинули место событий.

Запись с камеры в остановочном комплексе
Видео: УМВД России по Омской области

Омичам, узнавшим стрелявшего, или обладающим информацией о его местонахождении могут обратиться в полицию по телефонам 102 или 79-25-02.

Напомним, ранее камеры видеонаблюдения записали «похождения» уже подъездных вандалов: пара омичей, находясь в подпитии, 19 мая «соревновались» в боевых искусствах с почтовыми ящиками в доме №107 на Октябрьской улице.

Были пьяными. Двое омичей разгромили почтовые ящики в подъезде жилого дома
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#Илья Скобин#Происшествия#Видео#Полиция#Омск#Розыск#Пневматический пистолет#Вандализм#Видеозапись#Новости#Поиск#Теплая остановка
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