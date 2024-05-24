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Разбил и скрылся. Полиция ищет омича, который выстрелил в стекло теплой остановки

24 мая 2024, 11:39
Фото: 1MI
Иллюстрация

Полицейские ищут омича, который разбил стекло теплой остановки выстрелом

Омича разыскивают сотрудники отдела полиции №8, он разбил стекло теплой остановки на улице Малунцева выстрелом из пневматического пистолета.

Сотрудники отдела полиции № 8 разыскивают омича, который разбил стекло теплой остановки на улице Малунцева. Он выстрелил в него из пневматического пистолета и скрылся.

«Если вы узнали разыскиваемого или располагаете информацией о его возможном местонахождении, позвоните в полицию по телефону 102, 79-36-02», — обратились к омичам в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, что в начале мая правоохранители искали омича, который украл из супермаркета на улице Вокзальной три килограмма сыра.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Автобусные остановки#Розыск#Пневматический пистолет#Новости#Остановка#Розыск по делу#Пистолет#Теплая остановка#Разыскивают
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