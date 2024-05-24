Разбил и скрылся. Полиция ищет омича, который выстрелил в стекло теплой остановки

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Сотрудники отдела полиции № 8 разыскивают омича, который разбил стекло теплой остановки на улице Малунцева. Он выстрелил в него из пневматического пистолета и скрылся.
«Если вы узнали разыскиваемого или располагаете информацией о его возможном местонахождении, позвоните в полицию по телефону 102, 79-36-02», — обратились к омичам в пресс-службе регионального УМВД.
Напомним, что в начале мая правоохранители искали омича, который украл из супермаркета на улице Вокзальной три килограмма сыра.