Полицейские ищут двух омичей, укравших обогреватель из теплой остановки

Месяц назад в Омске вынесли приговор 21-летнему местному жителю, его признали виновным в вандализме. В январе нынешнего года молодой человек, будучи нетрезвым, разбил стеклопакеты на теплых остановках общественного транспорта «Госпиталь» и «Главпочтамт». Сумма ущерба составила 220 тысяч рублей.