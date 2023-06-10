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Полицейские ищут двух омичей, укравших обогреватель из теплой остановки

10 июня 2023, 13:02
Фото: Пресс-служба омской полиции
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Злоумышленники попали на запись камеры видеонаблюдения.

Полицейские в Омске разыскивают двоих мужчин, укравших обогреватель из теплой остановки на улице Богдана Хмельницкого. Злоумышленники попали на запись камеры видеонаблюдения.

Сотрудники правоохранительных органов просят тех, кто узнал мужчин на видео, позвонить по телефонам: 79-34-02, 89098796650 или 102.

Месяц назад в Омске вынесли приговор 21-летнему местному жителю, его признали виновным в вандализме. В январе нынешнего года молодой человек, будучи нетрезвым, разбил стеклопакеты на теплых остановках общественного транспорта «Госпиталь» и «Главпочтамт». Сумма ущерба составила 220 тысяч рублей.

Вандал из Омска выплатит 240 тысяч рублей за разгромленные теплые остановки
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#Евгений Игишев#Видео#Полиция#Теплая остановка#Вор#Происшествия#Розыск#Общество#Омск#Омская область
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