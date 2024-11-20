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2024
Штраф и конфискация: в Омской области иностранца осудили за контрабанду нефрита
Черлакский районный суд признал 48-летнего гражданина Казахстана виновным в незаконном обороте полудрагоценного камня.
20 ноября, 06:40
В Омске осудят контрабандистов, вывезших лес из Красноярского края на 150 млн рублей
22 сентября, 13:01
Опасное похудение. Омичку наказали за контрабанду сильнодействующих веществ
В течение 2023 года женщина покупала за границей препараты для снижения веса и продавала их в России.
8 августа, 07:29
Неожиданная находка. Сотрудники Омской таможни нашли клинок в багаже пассажира
Интересный нож у пассажирки рейса «Наманган — Омск» нашли во время контроля, рассказали в пресс-службе Омской таможни.
24 января, 06:32
2023
Появилось видео с задержанием партии беспилотников на границе Омской области
19 сентября 2023, 11:12
У омского бизнесмена изъяли две тысячи поддельных батареек известного бренда
Он продавал их без разрешения правообладателя.
7 сентября 2023, 07:40
Таможенники пресекли попытку незаконно вывезти из Омска в Казахстан самолет
У авиатехники отсутствовали разрешительные документы.
24 апреля 2023, 12:02
Через Омскую область запретят ввозить санкционные товары из Казахстана
24 марта 2023, 08:40
Штраф 100 тыс. Омичу вынесли приговор за взятку
Неработающий мужчина получил штраф в размере 100 тысяч рублей.
6 февраля 2023, 09:56
2022
Опасное нарушение. В Омске торговали импортными сигаретами сомнительного качества
Опасные сигареты изъяли, а после проверки их должны уничтожить.
30 сентября 2022, 09:15
Через омскую границу с Казахстаном пытались нелегально вывезти 52 кг сыра
У перевозчика не было ветеринарных документов.
23 сентября 2022, 10:15
Через омскую границу с Казахстаном пытались нелегально вывезти 155 тонн пшеницы
Сотрудники таможни не пропустили 5 партий пшеницы.
1 сентября 2022, 12:17

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