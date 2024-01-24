Неожиданная находка. Сотрудники Омской таможни нашли клинок в багаже пассажира

Как разъяснила сама женщина, холодное оружие она везла в качестве сувенира. Таможенную декларацию пассажирка не заполнила, хотя для перевозки такого «сувенира» она требуется. В результате в отношении женщины возбудили два дела об административных правонарушениях. Теперь ей грозит штраф и конфискация предмета.