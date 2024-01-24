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Нож

Неожиданная находка. Сотрудники Омской таможни нашли клинок в багаже пассажира

24 января 2024, 06:32
Фото: Омская таможня
Нож

В аэропорту Омска сотрудники таможни обнаружили клинковый нож в багаже пассажира

Интересный нож у пассажирки рейса «Наманган — Омск» нашли во время контроля, рассказали в пресс-службе Омской таможни.

Как разъяснила сама женщина, холодное оружие она везла в качестве сувенира. Таможенную декларацию пассажирка не заполнила, хотя для перевозки такого «сувенира» она требуется. В результате в отношении женщины возбудили два дела об административных правонарушениях. Теперь ей грозит штраф и конфискация предмета.

«За 2023 год таможенники в аэропорту Омска у пассажиров изъяли три единицы холодного и девять патронов. С начала нового года задержано ещё два ножа, которые в данный момент находятся на экспертизе», — отмечает начальник таможенного поста Омского аэропорта Алексей Свириденко.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда в багаже пассажиры пытаются провезти запрещенные предметы и вещества. Ранее редакция Города55 писала о том, что партия сильнодействующего вещества пришла на границу Омской области из Казахстана. Жительнице Омска отправили посылкой из Казахстана 30 блистеров препарата «Билайт».

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#Происшествия#Оружие#Омск#Таможня#Конфискация#Находка#Пассажир#Анастасия Чернобаева
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