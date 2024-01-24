Неожиданная находка. Сотрудники Омской таможни нашли клинок в багаже пассажира

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Как разъяснила сама женщина, холодное оружие она везла в качестве сувенира. Таможенную декларацию пассажирка не заполнила, хотя для перевозки такого «сувенира» она требуется. В результате в отношении женщины возбудили два дела об административных правонарушениях. Теперь ей грозит штраф и конфискация предмета.
«За 2023 год таможенники в аэропорту Омска у пассажиров изъяли три единицы холодного и девять патронов. С начала нового года задержано ещё два ножа, которые в данный момент находятся на экспертизе», — отмечает начальник таможенного поста Омского аэропорта Алексей Свириденко.
Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда в багаже пассажиры пытаются провезти запрещенные предметы и вещества. Ранее редакция Города55 писала о том, что партия сильнодействующего вещества пришла на границу Омской области из Казахстана. Жительнице Омска отправили посылкой из Казахстана 30 блистеров препарата «Билайт».