Деньги под лапкой. Иностранцу не дали покинуть Омск с «лишней» валютой

По словам и. о. начальника таможенного поста «Аэропорт Омск», это уже третий случай нарушения на рейсах в Узбекистан в этом году. Всего за этот год сотрудники предотвратили 11 попыток вывоза валюты на сумму, превышающую допустимый лимит.