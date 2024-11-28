Деньги под лапкой. Иностранцу не дали покинуть Омск с «лишней» валютой

Posted 28 ноября, 08:03
Published 28 ноября, 08:03
Modified 28 ноября, 08:06
Updated 28 ноября, 08:06
В омском аэропорту гражданину Узбекистана не позволили вывезти незадекларированные деньги. Сообщается, что мужчина, летевший в Наманган, пытался провести в ручной клади 10 тысяч долларов США и 365 тысяч рублей. Сотрудники таможни обнаружили деньги с помощью служебной собаки по кличке Мэгги, которая указала на багаж иностранца.
По правилам, без декларации можно вывозить не более 10 тысяч долларов в эквиваленте. Мужчине вернули под расписку разрешенную сумму, а остальные средства изъяли. На нарушителя составили протокол по статье 16.4 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до двукратной суммы незадекларированных денег или конфискация.
По словам и. о. начальника таможенного поста «Аэропорт Омск», это уже третий случай нарушения на рейсах в Узбекистан в этом году. Всего за этот год сотрудники предотвратили 11 попыток вывоза валюты на сумму, превышающую допустимый лимит.
Ранее Город55 писал о том, что до конца 2025 года специалисты проведут комплексное обследование зданий и сооружений недостроенного аэропорта «Омск-Федоровка». За почти 12 миллионов рублей специалисты оценят состояние 39 объектов аэродромной инфраструктуры и 26 аэропортовой инфраструктуры.