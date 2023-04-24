Таможенники пресекли попытку незаконно вывезти из Омска в Казахстан самолет

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Омские таможенники остановили в районе пропускного пункта Ольховка фургон, в прицепе которого находился двухместный легкомоторный самолет. Воздушное судно малой авиации российского производства — весом в 300 кг и стоимостью 3,4 млн рублей — предназначалось получателю из Павлодара.
У перевозчика не было при себе документов, которые требуются для вывоза товара. Поэтому транспортному средству, перевозившему авиатехнику, не разрешили покинуть территорию России.
В пресс-службе омской таможни уточнили, что за январь–март 2023 года мобильными группами сибирских таможен были пресечены попытки вывезти из страны 86 товарных партий. Речь идет об оборудовании, запасных частях, транспорте и технике.