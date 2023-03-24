Через Омскую область запретят ввозить санкционные товары из Казахстана

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Издание «Новые Известия» сообщило со ссылкой на Eurasianet.org, что Казахстан с 1 апреля ограничит параллельный импорт в Россию. В стране запустят онлайн-систему, которая будет отслеживать цепочки перемещения товаров. Мониторинг введут, чтобы предотвратить возможный обход антироссийских санкций.
«Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода. Мы понимаем все риски, связанные со вторичными санкциями, поэтому внимательно следим за нашей взаимной торговлей со всеми партнерами», — прокомментировал чиновник из Казахстана.
Напомним, что недавно Республика Казахстан обсуждала с Россией строительство нескольких масштабных газопроводов. И Омск был одним из возможных вариантов для размещения магистрали, которая в будущем должна соединить Россию, Казахстан и Китай.