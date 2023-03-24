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Через Омскую область запретят ввозить санкционные товары из Казахстана

24 марта 2023, 08:40
Фото: 1MI
иллюстрация
В Казахстане создадут систему мониторинга, чтобы не позволить России налаживать параллельный импорт.

Издание «Новые Известия» сообщило со ссылкой на Eurasianet.org, что Казахстан с 1 апреля ограничит параллельный импорт в Россию. В стране запустят онлайн-систему, которая будет отслеживать цепочки перемещения товаров. Мониторинг введут, чтобы предотвратить возможный обход антироссийских санкций.

«Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода. Мы понимаем все риски, связанные со вторичными санкциями, поэтому внимательно следим за нашей взаимной торговлей со всеми партнерами», — прокомментировал чиновник из Казахстана.

Напомним, что недавно Республика Казахстан обсуждала с Россией строительство нескольких масштабных газопроводов. И Омск был одним из возможных вариантов для размещения магистрали, которая в будущем должна соединить Россию, Казахстан и Китай.

Торговля с соседями. Новый газопровод в Китай хотят тянуть из Омска
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#Дарья Зыкова#Торговля#Санкции#Казахстан#Таможня#Общество#Экономика#Политика#Логистика#Новости#Омская область#Омск
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