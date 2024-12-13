50-летний мужчина пойдет под суд за взятку долларами сотруднику омской таможни

Posted 13 декабря, 09:43
Published 13 декабря, 09:43
Modified 13 декабря, 09:45
Updated 13 декабря, 09:45
На 50-летнего жителя Калачинска возбудили уголовное дело, которое уже передали на рассмотрение в Октябрьский райсуд г. Омска. По информации Омской транспортной полиции, еще в сентябре 2024 года мужчина «вручил» начальнику Омского таможенного поста 400 долларов (то есть около 37 тысяч рублей).
С помощью этой взятки житель Калачинска рассчитывал избежать привлечения к административной ответственности и получить две арестованных иностранных машины. Последние были под таможенным контролем. Действия мужчины смогли пресечь в результате оперативно-розыскных мероприятий.
Ранее, напомним, Город55 делился новыми подробностями в уголовном деле экс-министра труда Омской области Владимира Куприянова. Фигурантов в этом деле становится все больше. Так один из чиновников, имя которого пока не называется, при зарплате 65-70 тысяч рублей смог купить себе квартиру за 25 млн.