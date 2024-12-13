50-летний мужчина пойдет под суд за взятку долларами сотруднику омской таможни

Ранее, напомним, Город55 делился новыми подробностями в уголовном деле экс-министра труда Омской области Владимира Куприянова. Фигурантов в этом деле становится все больше. Так один из чиновников, имя которого пока не называется, при зарплате 65-70 тысяч рублей смог купить себе квартиру за 25 млн.