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изъятые сильнодействующие вещества

Опасное похудение. Омичку наказали за контрабанду сильнодействующих веществ

8 августа 2024, 07:29
Фото: Омская таможня
изъятые сильнодействующие вещества

Омичку наказали за контрабанду сильнодействующих веществ для похудения

В течение 2023 года женщина покупала за границей препараты для снижения веса и продавала их в России.

В Омской таможне сообщили о вступлении в силу приговора в отношении жительницы города Омска. Ее признали виновной в контрабанде сильнодействующих веществ и незаконной их продаже.

Выяснилось, что в прошлом году омичка неоднократно покупала за границей незарегистрированные препараты, в составе которых было сильнодействующее вещество сибутрамин (общий вес составил 123,5 грамма).

В итоге суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

«Ввоз препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, осуществляется при наличии документов, подтверждающих их назначение лицу медработником. При этом документы должны содержать сведения о наименовании и количестве назначенного лекарственного препарата», — уточнил замначальника Омской таможни Валерий Расколов.

Напомним, что в этом году Омской таможней уже было возбуждено шесть уголовных дел по фактам контрабанды сильнодействующих веществ.

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