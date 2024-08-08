Опасное похудение. Омичку наказали за контрабанду сильнодействующих веществ

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:47
В Омской таможне сообщили о вступлении в силу приговора в отношении жительницы города Омска. Ее признали виновной в контрабанде сильнодействующих веществ и незаконной их продаже.
Выяснилось, что в прошлом году омичка неоднократно покупала за границей незарегистрированные препараты, в составе которых было сильнодействующее вещество сибутрамин (общий вес составил 123,5 грамма).
В итоге суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
«Ввоз препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, осуществляется при наличии документов, подтверждающих их назначение лицу медработником. При этом документы должны содержать сведения о наименовании и количестве назначенного лекарственного препарата», — уточнил замначальника Омской таможни Валерий Расколов.
Напомним, что в этом году Омской таможней уже было возбуждено шесть уголовных дел по фактам контрабанды сильнодействующих веществ.