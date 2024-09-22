В Омске осудят контрабандистов, вывезших лес из Красноярского края на 150 млн рублей

Кроме того, как отметили в пресс-службе, всего злоумышленников было трое — дело одного из них уже рассматривается судом. Согласно уголовному кодексу, подобное преступление предусматривает штраф в размере до 1 млн рублей, либо до 5 лет принудительных работ или лишения свободы.