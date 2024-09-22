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Posted 22 сентября, 13:01

Published 22 сентября, 13:01

Modified 22 сентября, 13:04

Updated 22 сентября, 13:04

иллюстрация

В Омске осудят контрабандистов, вывезших лес из Красноярского края на 150 млн рублей

22 сентября 2024, 13:01
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омский суд рассмотрит дело о контрабанде леса из Красноярского края

Транспортная прокуратура Красноярского края направила в Куйбышевский районный суд Омска уголовное дело пары контрабандистов, подделавших таможенные декларации: подмена информации позволила злоумышленникам переправить через границу порядка 17 тысяч кубометров леса.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, омским судьям предстоит рассмотрение уголовного дела по факту крупной контрабанды ресурсов, обладающих стратегическим значением.

Как отмечается в сообщении ведомства, в «послужном списке» злоумышленников насчитывается более сотни международных контрактов, в рамках которых через таможню в страны Евразийского экономического союза было отправлено порядка 17 тыс кубометров лесоматериалов на общую сумму более 150 млн рублей. Провернуть «аферу» обвиняемым удалось за счет подмены информации о производителях лесоматериалов.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, всего злоумышленников было трое — дело одного из них уже рассматривается судом. Согласно уголовному кодексу, подобное преступление предусматривает штраф в размере до 1 млн рублей, либо до 5 лет принудительных работ или лишения свободы.

Напомним, ранее Город55 сообщал о решении омского Арбитражного суда, согласно которому компания «Сосновый бор» утратила право продажи земельного участка в Чернолучье — по данным прокуратуры, земля, принадлежащая компании, «отошла» нынешним владельцам незаконно.

Омский суд наложил запрет на сделки с участком «Соснового бора» в Чернолучье
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#Илья Скобин#Общество#Преступление#Омск#Прокуратура#Уголовное дело#Таможня#Контрабанда#Штраф#Лес#Новости#Красноярский край
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