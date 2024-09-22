В Омске осудят контрабандистов, вывезших лес из Красноярского края на 150 млн рублей

Posted 22 сентября, 13:01
Published 22 сентября, 13:01
Modified 22 сентября, 13:04
Updated 22 сентября, 13:04
Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, омским судьям предстоит рассмотрение уголовного дела по факту крупной контрабанды ресурсов, обладающих стратегическим значением.
Как отмечается в сообщении ведомства, в «послужном списке» злоумышленников насчитывается более сотни международных контрактов, в рамках которых через таможню в страны Евразийского экономического союза было отправлено порядка 17 тыс кубометров лесоматериалов на общую сумму более 150 млн рублей. Провернуть «аферу» обвиняемым удалось за счет подмены информации о производителях лесоматериалов.
Кроме того, как отметили в пресс-службе, всего злоумышленников было трое — дело одного из них уже рассматривается судом. Согласно уголовному кодексу, подобное преступление предусматривает штраф в размере до 1 млн рублей, либо до 5 лет принудительных работ или лишения свободы.
Напомним, ранее Город55 сообщал о решении омского Арбитражного суда, согласно которому компания «Сосновый бор» утратила право продажи земельного участка в Чернолучье — по данным прокуратуры, земля, принадлежащая компании, «отошла» нынешним владельцам незаконно.