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Posted 20 ноября, 06:40

Published 20 ноября, 06:40

Modified 20 ноября, 06:42

Updated 20 ноября, 06:42

В Омске вынесли приговор за контрабанду нефрита в Казахстан

Штраф и конфискация: в Омской области иностранца осудили за контрабанду нефрита

20 ноября 2024, 06:40
Фото: Прокуратура Омской области.

В Омске вынесли приговор за контрабанду нефрита в Казахстан

Черлакский районный суд признал 48-летнего гражданина Казахстана виновным в незаконном обороте полудрагоценного камня.

По данным прокуратуры Омской области, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что в октябре 2022 года обвиняемый пытался перевезти через российско-казахстанскую границу 1200 кг нефрита стоимостью около 6 миллионов рублей.

Транспортное средство мужчины было остановлено омскими таможенниками на многостороннем контрольно-пропускном пункте «Ольховка». Мужчина имел гражданство Казахстана.

Фото: Прокуратура Омской области

Суд назначил нарушителю штраф в размере 500 тыс рублей, а незаконно добытый нефрит конфисковали в пользу государства.

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#Ольга Акамова#Омск#Прокуратура#Суд#Казахстан#Граница#Таможня#Штраф#Новости#Конфискация
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