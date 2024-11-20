Штраф и конфискация: в Омской области иностранца осудили за контрабанду нефрита

Posted 20 ноября, 06:40
Published 20 ноября, 06:40
Modified 20 ноября, 06:42
Updated 20 ноября, 06:42
По данным прокуратуры Омской области, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что в октябре 2022 года обвиняемый пытался перевезти через российско-казахстанскую границу 1200 кг нефрита стоимостью около 6 миллионов рублей.
Транспортное средство мужчины было остановлено омскими таможенниками на многостороннем контрольно-пропускном пункте «Ольховка». Мужчина имел гражданство Казахстана.
Суд назначил нарушителю штраф в размере 500 тыс рублей, а незаконно добытый нефрит конфисковали в пользу государства.
Напомним, что раннее Омский суд приговорил организатора нарколаборатории к 16 годам и крупному штрафу.