У омского бизнесмена изъяли две тысячи поддельных батареек известного бренда

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
В пресс-службе омской таможни рассказали о партии странных батареек, которые продавали в Омске. Вместе с полицейскими таможенники оценили товар, представленный в одной из торговых городских точек.
Проверяющая группа взглянула не только на витрины, но на полки в подсобных помещениях. Были найдено две тыс батареек с товарным знаком DURACELL. Однако на руках у торговца не оказалось разрешения правообладателя, чтобы продавать эту продукцию.
В действиях предпринимателя усмотрели нарушения закона по ст. 14.10 КоАП РФ, а также ст. 180 УК РФ. Батарейки были изъяты. В общей сложности у бизнесмена забрали товар на 160 тыс рублей.
Добавим, что за восемь месяцев этого года таможенная служба обнаружила больше 35 тыс единиц контрафактной одежды, обуви и косметики. Общая сумма ущерба правообладателям составила больше 103 млн рублей.