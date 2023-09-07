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У омского бизнесмена изъяли две тысячи поддельных батареек известного бренда

У омского бизнесмена изъяли две тысячи поддельных батареек известного бренда

7 сентября 2023, 07:40
Фото: пресс-служба омской таможни
Он продавал их без разрешения правообладателя.

В пресс-службе омской таможни рассказали о партии странных батареек, которые продавали в Омске. Вместе с полицейскими таможенники оценили товар, представленный в одной из торговых городских точек.

Проверяющая группа взглянула не только на витрины, но на полки в подсобных помещениях. Были найдено две тыс батареек с товарным знаком DURACELL. Однако на руках у торговца не оказалось разрешения правообладателя, чтобы продавать эту продукцию.

Фото: пресс-служба омской таможни

В действиях предпринимателя усмотрели нарушения закона по ст. 14.10 КоАП РФ, а также ст. 180 УК РФ. Батарейки были изъяты. В общей сложности у бизнесмена забрали товар на 160 тыс рублей.

Добавим, что за восемь месяцев этого года таможенная служба обнаружила больше 35 тыс единиц контрафактной одежды, обуви и косметики. Общая сумма ущерба правообладателям составила больше 103 млн рублей.

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#Омск#Омская область#Контракт#Таможня#Новости#Товарный знак#Товар#Алина Ясинская
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