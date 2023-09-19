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Появилось видео с задержанием партии беспилотников на границе Омской области

Появилось видео с задержанием партии беспилотников на границе Омской области

19 сентября 2023, 11:12
Фото: УФСБ России по Омской области
Летательные аппараты везли из Китая транзитом через Россию. В ФСБ предположили, что дроны в дальнейшем могли попасть на вооружении украинской армии.

В УФСБ России по Омской области Городу55 предоставили видео с моментом задержания крупной партии квадрокоптеров. Беспилотники везли из Китая транзитом через Россию. В ФСБ предположили, что дроны в дальнейшем могли попасть на вооружении украинской армии.

Партию задержали в мае нынешнего года на таможенном пункте «Ольховка». Товар не был указан в декларации. Всего изъяли больше тысячи беспилотников. Аппараты передали Министерству обороны.

Передали для нужд СВО. На границе Омской области изъяли партию беспилотников
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#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#Таможня#ФСБ#Контрабанда#Квадрокоптер#Евгений Игишев#Бпла
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