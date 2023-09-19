Появилось видео с задержанием партии беспилотников на границе Омской области

В УФСБ России по Омской области Городу55 предоставили видео с моментом задержания крупной партии квадрокоптеров. Беспилотники везли из Китая транзитом через Россию. В ФСБ предположили, что дроны в дальнейшем могли попасть на вооружении украинской армии.