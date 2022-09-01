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Через омскую границу с Казахстаном пытались нелегально вывезти 155 тонн пшеницы

1 сентября 12:17
Фото: 1MI
Сотрудники таможни не пропустили 5 партий пшеницы.

Сегодня сотрудники омской таможни задержали на российско-казахстанской границе 155 тонн пшеницы. Подробности рассказали в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.

Через границу 5 партий продовольственной пшеницы не пропустили из-за того, что на нее отсутствовали товаросопроводительные документы. Хозяйствующим субъектам будут объявлены предостережения.

В ведомстве также напомнили, что с 1 сентября 2022 отслеживать транспортировку зерна и продукты переработки будут через федеральную государственную информационную систему ФГИС «ЗЕРНО».

#Ольга Цветатий#Город#Новости#Омск#Омская область#Таможня#Зерно#Общество
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