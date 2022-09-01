Через омскую границу с Казахстаном пытались нелегально вывезти 155 тонн пшеницы

Сегодня сотрудники омской таможни задержали на российско-казахстанской границе 155 тонн пшеницы. Подробности рассказали в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.
Через границу 5 партий продовольственной пшеницы не пропустили из-за того, что на нее отсутствовали товаросопроводительные документы. Хозяйствующим субъектам будут объявлены предостережения.
В ведомстве также напомнили, что с 1 сентября 2022 отслеживать транспортировку зерна и продукты переработки будут через федеральную государственную информационную систему ФГИС «ЗЕРНО».