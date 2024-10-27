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Суперлуние

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2024
Бобровая Луна. В ночь на 16 ноября омичи смогут наблюдать «именное» суперлуние
27 октября, 04:20
Оранжевая луна: почему небо над Омском стало зрелищем для астрономов
Около 50 автомобилей собралось в астрономическом лагере. Астрономы-любители и профессионалы наблюдали за редкими небесными явлениями.
22 октября, 08:47
Персиковая луна над городом: омичи поделились кадрами необычного явления
20 сентября, 10:56
Суперлуние, высотки в историческом квартале и новые нарушения. Главные темы недели
25 августа, 10:15
Осетровая Луна впечатляющих размеров. Фотоподборка ночного чуда над Омском
20 августа, 06:39
Бархатный сезон. На Омскую область надвигается мощное потепление
19 августа, 07:20
Прохлада и влажность. Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей на неделе
18 августа, 14:06
Самая длинная набережная, космические «гости» и «украденные» тапки. Омск сегодня
18 августа, 14:00
Потоки солнечной энергии. Жители Омской области вновь заметили полярные сияния
18 августа, 11:43
Необычайно близко. Уже следующей ночью омичей ожидает суперлуние
18 августа, 08:54
2023
На минимальном расстоянии от Земли. Омичи смогут увидеть два суперлуния за месяц
Омский планетарий сообщил, что в этом месяце произойдет сразу два полнолуния.
1 августа 2023, 12:50
2022
Чудеса над головой. В небе над Омском появится суперлуние
Редкое явление будет видно в небе над регионами России.
13 июля 2022, 11:23

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