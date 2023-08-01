На минимальном расстоянии от Земли. Омичи смогут увидеть два суперлуния за месяц

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Первое состоится уже завтра — 2 августа в 00:31, а следующее — 31 августа в 7:35.
В это время Луна пройдет на минимальном расстоянии от Земли. Ее видимый размер будет казаться намного больше и ярче обычного полнолуния.
Сегодня луна начнет подниматься из-за горизонта в 22:00. При благоприятных погодных условиях и отсутствии облаков омичи смогут увидеть астрономическое явление во всей красе даже без специальных приборов.