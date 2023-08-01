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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

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На минимальном расстоянии от Земли. Омичи смогут увидеть два суперлуния за месяц

1 августа 2023, 12:50
Фото: 1MI
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На территории Омской области можно будет увидеть два суперлуния за месяц

Омский планетарий сообщил, что в этом месяце произойдет сразу два полнолуния.

Первое состоится уже завтра — 2 августа в 00:31, а следующее — 31 августа в 7:35.

В это время Луна пройдет на минимальном расстоянии от Земли. Ее видимый размер будет казаться намного больше и ярче обычного полнолуния.

Сегодня луна начнет подниматься из-за горизонта в 22:00. При благоприятных погодных условиях и отсутствии облаков омичи смогут увидеть астрономическое явление во всей красе даже без специальных приборов.

Чудеса над головой. В небе над Омском появится суперлуние
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#Анастасия Баянова#Планетарий#Омский планетарий#Луна#Суперлуние#Полнолуние#Омск#Омская область
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