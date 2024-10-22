Оранжевая луна: почему небо над Омском стало зрелищем для астрономов

Астрономы объясняют, что суперлуние происходит, когда луна находится в перигее — ближайшей к Земле точке своей орбиты. Это явление делает луну визуально больше и ярче, что привлекает внимание как профессионалов, так и любителей астрономии. Оранжевый цвет луны в сочетании с закатом создает уникальные визуальные эффекты, которые сложно описать словами.