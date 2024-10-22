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Posted 22 октября, 08:47

Published 22 октября, 08:47

Modified 22 октября, 08:49

Updated 22 октября, 08:49

Оранжевый диск в небе удивил омичей во время астрономической «охоты»

Оранжевая луна: почему небо над Омском стало зрелищем для астрономов

22 октября 2024, 08:47
Фото: Изображение Midjourney

Оранжевый диск в небе удивил омичей во время астрономической «охоты»

Около 50 автомобилей собралось в астрономическом лагере. Астрономы-любители и профессионалы наблюдали за редкими небесными явлениями.

В небе над Омском на днях появился оранжевый диск гигантских размеров, привлекший внимание местных жителей и астрономов-любителей. Этот феномен стал результатом уникального сочетания природных явлений, которое удалось запечатлеть на фотографиях, опубликованных в паблике «Омский Планетарий».

Фото: Скриншот с паблика «Омский планетарий»

Это небесное тело, находящееся на расстоянии от земли, привлекло внимание астрономов и любителей звездного неба. В астрономическом лагере, расположенном в 40 километрах от Омска, собралось около 50 автомобилей, полных энтузиастов, готовых наблюдать за кометой и другими астрономическими явлениями.

Астрономы объясняют, что суперлуние происходит, когда луна находится в перигее — ближайшей к Земле точке своей орбиты. Это явление делает луну визуально больше и ярче, что привлекает внимание как профессионалов, так и любителей астрономии. Оранжевый цвет луны в сочетании с закатом создает уникальные визуальные эффекты, которые сложно описать словами.

Напомним, что ранее гигантская луна, которая казалась удивительно близкой, освятила небо над городом, а вскоре жители также смогли наблюдать комету Цзыцзиньшань.

Небесное шоу: огромная луна и яркая комета захватили внимание омичей
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Новости#Астрономия#Суперлуние#Наблюдение#Астрономическое явление
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