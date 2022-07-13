Чудеса над головой. В небе над Омском появится суперлуние

В паблике Омского планетария появилось сообщение о приближении редкого явления — суперлуния. В астрономии такое явление называют сизигий — момент, когда центры Земли, Луны и Солнца находятся на одной линии.
«Каждому самостоятельно решать: событие это или нет! Но посмотреть Луну в Полнолуние можно начиная с 23:00 13 июля до 3 часов ночи 14 июля. Около 1 часа ночи 14 июля можно увидеть цепочку планет над горизонтом, если, конечно, позволит яркий свет Луны. Сатурн, Юпитер и Марс порадуют нас. Выбирайте места без высоких строений и деревьев», — поделились в Омском планетарии.
Следующее суперлуние ожидается только 26 ноября 2034 года — через 4 лунации (лунных месяца), что соответствует 413.4 земным суткам.