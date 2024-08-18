Самая длинная набережная, космические «гости» и «украденные» тапки. Омск сегодня

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Омичи вновь заговорили о «меганабережной» — проекте благоустройства береговой линии Иртыша в черте Омска. И как оказалось, кое-какие работы в этом направлении (после стольких лет) все же ведутся: инженеры понемногу корпят над технической документацией и сметами. А до этого всю «зону интереса» проекта оценили профильные специалисты, проводя гидротехнические, геологические и множество других исследований:
А эта новость, а точнее, две — небольшое исключение из правил: все же, яркие моменты нуждаются в ярком освещении. И сегодня эту яркость могли заметить даже жители Омска, несмотря на всю «засветку» от городского освещения: как рассказал один из очевидцев, полярные сияния были такими сильными, что их всполохи были видны и в Омске. Но самые красивые кадры, уже традиционно, можно было сделать только в области, чем и воспользовался один из наблюдателей. К слову, любителей звездного неба ждет и другое значимое явление — суперлуние с «Осетровой луной»: такое название явление обрело у североамериканских индейцев из-за совпадения полнолуния с нерестом этой рыбы, но факт есть факт — уже завтра Луна приблизится необычайно близко.
По крайней мере, именно так Анна Семенович написала о себе и своем «сувенире» в социальных сетях. Однако, не волнуйтесь — тапочки одноразовые и очень удобные в быту, а забирать из гостиницы их можно. Как отметила исполнительница, у нее они достаточно востребованы — и гостям выдать, и на съемки с собой забрать: