Самая длинная набережная, космические «гости» и «украденные» тапки. Омск сегодня

А эта новость, а точнее, две — небольшое исключение из правил: все же, яркие моменты нуждаются в ярком освещении. И сегодня эту яркость могли заметить даже жители Омска, несмотря на всю «засветку» от городского освещения: как рассказал один из очевидцев, полярные сияния были такими сильными, что их всполохи были видны и в Омске. Но самые красивые кадры, уже традиционно, можно было сделать только в области, чем и воспользовался один из наблюдателей. К слову, любителей звездного неба ждет и другое значимое явление — суперлуние с «Осетровой луной»: такое название явление обрело у североамериканских индейцев из-за совпадения полнолуния с нерестом этой рыбы, но факт есть факт — уже завтра Луна приблизится необычайно близко.