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Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

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Суперлуние, высотки в историческом квартале и новые нарушения. Главные темы недели

25 августа 2024, 10:15
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
А ведь лето, фактически, миновало — это последний в этому году летний дайджест важных и главных тем недели. Следующий выйдет уже осенью — а значит, уделить ему внимание «исторической» подборке новостей точно стоит.

Тема №1. Тонущие омские дачники.

Скандал, разгоревшийся в начале августа, не утих и к его концу: дачи омичей по-прежнему находятся в воде и кажется, что эта ситуация еще затянется. Но, вместе с тем, появились и новые причины подобного явления. В частности, в представлении природоохранной прокуратуры, вынесенное Олегу Хилько, генеральному директору «ТГК-11», обнаружены упоминания сразу двух существенных недостатков. Первый и относительно недавний — проблемы с работой электрофильтров: они работали не на полной мощности, но устранять эту неполадку никто не торопился.

Очередные нарушения. Прокуратура выявила новую неисправность на омской ТЭЦ-5
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Но, возвращаясь к вопросам затопленных дач, то здесь «всплыла» еще одна подробность об устройстве золоотвала ТЭЦ-5: минимально необходимое расстояние от дна сооружения до грунтовых вод оказалось уменьшено в два раза. И со временем, вся масса воды в золоотвале «выдавила» на поверхность грунтовые воды вокруг сооружения.

Из глубин. Природоохранный прокурор назвал еще одну причину затопления дач омичей
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Тема №2. Высотки в историческом центре Омска.

А эти новости — прямое продолжение событий самого начала августа: в первый день последнего месяца лета выяснилось, что споры вокруг территорий исторических зданий ТЭЦ-1 и Омской крепости утихнут еще не скоро — ведь появился проект высотного здания, который могут построить у слияния Иртыша и Оми. Это известие горожане встретили неоднозначно — вопрос ведь «долгоиграющий». Но, кажется первые изменения в нем уже наметились:

Новый жилой комплекс. В Омске поддержали проект высоток на месте бывшей ТЭЦ-1
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Вот только сегодня, 25 августа, выяснилось, что представленный на заседании архитектурно-градостроительного совета «инвестиционный проект» пока не готов для работы: во-первых, к нему есть замечания, а во-вторых, для его реализации придется менять генеральный план города. Так что решение не окончательное — остается только наблюдать за развитием событий.

Есть замечания к проекту. В историческом центре Омска отложили постройку высоток
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Тема №3. Суперлуние.

Ровно неделю назад стало известно, что омичи смогут увидеть уникальное явление, называемое суперлунием. Появляются они относительно редко: полное прохождение орбиты и возвращение в самую ближайшую к Земле точку требует от ночного светила порядка 413 суток — или 14 лунных месяцев. Но — все состоялось: 20 августа социальные сети заполонили фотографии по-настоящему яркой ночи. К слову, некоторые из них собраны в нашем материале:

Осетровая Луна впечатляющих размеров. Фотоподборка ночного чуда над Омском
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#Илья Скобин#Происшествия#Наука#Экология#Омск#Омская область#Архитектура#Суперлуние#Итоги недели
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