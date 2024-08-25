Суперлуние, высотки в историческом квартале и новые нарушения. Главные темы недели

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Скандал, разгоревшийся в начале августа, не утих и к его концу: дачи омичей по-прежнему находятся в воде и кажется, что эта ситуация еще затянется. Но, вместе с тем, появились и новые причины подобного явления. В частности, в представлении природоохранной прокуратуры, вынесенное Олегу Хилько, генеральному директору «ТГК-11», обнаружены упоминания сразу двух существенных недостатков. Первый и относительно недавний — проблемы с работой электрофильтров: они работали не на полной мощности, но устранять эту неполадку никто не торопился.
Но, возвращаясь к вопросам затопленных дач, то здесь «всплыла» еще одна подробность об устройстве золоотвала ТЭЦ-5: минимально необходимое расстояние от дна сооружения до грунтовых вод оказалось уменьшено в два раза. И со временем, вся масса воды в золоотвале «выдавила» на поверхность грунтовые воды вокруг сооружения.
А эти новости — прямое продолжение событий самого начала августа: в первый день последнего месяца лета выяснилось, что споры вокруг территорий исторических зданий ТЭЦ-1 и Омской крепости утихнут еще не скоро — ведь появился проект высотного здания, который могут построить у слияния Иртыша и Оми. Это известие горожане встретили неоднозначно — вопрос ведь «долгоиграющий». Но, кажется первые изменения в нем уже наметились:
Вот только сегодня, 25 августа, выяснилось, что представленный на заседании архитектурно-градостроительного совета «инвестиционный проект» пока не готов для работы: во-первых, к нему есть замечания, а во-вторых, для его реализации придется менять генеральный план города. Так что решение не окончательное — остается только наблюдать за развитием событий.
Ровно неделю назад стало известно, что омичи смогут увидеть уникальное явление, называемое суперлунием. Появляются они относительно редко: полное прохождение орбиты и возвращение в самую ближайшую к Земле точку требует от ночного светила порядка 413 суток — или 14 лунных месяцев. Но — все состоялось: 20 августа социальные сети заполонили фотографии по-настоящему яркой ночи. К слову, некоторые из них собраны в нашем материале: