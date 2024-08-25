Суперлуние, высотки в историческом квартале и новые нарушения. Главные темы недели

Скандал, разгоревшийся в начале августа, не утих и к его концу: дачи омичей по-прежнему находятся в воде и кажется, что эта ситуация еще затянется. Но, вместе с тем, появились и новые причины подобного явления. В частности, в представлении природоохранной прокуратуры, вынесенное Олегу Хилько, генеральному директору «ТГК-11», обнаружены упоминания сразу двух существенных недостатков. Первый и относительно недавний — проблемы с работой электрофильтров: они работали не на полной мощности, но устранять эту неполадку никто не торопился.