Прохлада и влажность. Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей на неделе

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Погодные «качели» начнутся уже завтра, в понедельник: по данным сервиса Ventuskay, на большую часть дня установится погода 15-18 градусов — выше столбик термометра поднимется только после полудня и ненадолго. Кроме того, вторая половина дня будет обильна и на осадки — они прогнозируются в полдень, а также после 18:00 часов. К слову, из-за непогоды есть риск не заметить одно интересное космическое явление — суперлуние.
Вторник, 20 августа, будет уже суше: осадков в прогнозе не значится. Однако средняя дневная температура снизится на пару градусов — максимум в этот день термометр покажет 20 градусов тепла во второй половине дня. Остальное же время омичей ждут колебания от +16 до +19 градусов. И, к сожалению, это будет единственный день без осадков: предварительные прогнозы, начиная со среды, так или иначе обещают дожди — как продолжительные, так и кратковременные.
В четверг температура снизится еще значительнее: остаток недели максимально возможным показанием термометра станет отметка в +18 градусов. Однако, стоит отметить, что в ночное время серьезных падений температуры не прогнозируется.
Напомним, что причиной сложившейся погодной обстановки является мощнейший дождевой циклон — его влияние омичи будут ощущать практически до конца августа. Однако кроме неприятной погоды, горожанам может угрожать и состояние магнитного поля — оно в последнее время чрезвычайно активно.