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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

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Прохлада и влажность. Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей на неделе

18 августа 2024, 14:06
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области установится холодная и дождливая погода

Прогноз погоды неутешителен: большую часть недели омичей ожидает пасмурная погода, высокая влажность и понижение средней температуры.

Погодные «качели» начнутся уже завтра, в понедельник: по данным сервиса Ventuskay, на большую часть дня установится погода 15-18 градусов — выше столбик термометра поднимется только после полудня и ненадолго. Кроме того, вторая половина дня будет обильна и на осадки — они прогнозируются в полдень, а также после 18:00 часов. К слову, из-за непогоды есть риск не заметить одно интересное космическое явление — суперлуние.

Вторник, 20 августа, будет уже суше: осадков в прогнозе не значится. Однако средняя дневная температура снизится на пару градусов — максимум в этот день термометр покажет 20 градусов тепла во второй половине дня. Остальное же время омичей ждут колебания от +16 до +19 градусов. И, к сожалению, это будет единственный день без осадков: предварительные прогнозы, начиная со среды, так или иначе обещают дожди — как продолжительные, так и кратковременные.

В ближайшую неделю будет преобладать исключительно дождливая погодаВ ближайшую неделю будет преобладать исключительно дождливая погода
В ближайшую неделю будет преобладать исключительно дождливая погода
Фото: Ventusky

В четверг температура снизится еще значительнее: остаток недели максимально возможным показанием термометра станет отметка в +18 градусов. Однако, стоит отметить, что в ночное время серьезных падений температуры не прогнозируется.

Напомним, что причиной сложившейся погодной обстановки является мощнейший дождевой циклон — его влияние омичи будут ощущать практически до конца августа. Однако кроме неприятной погоды, горожанам может угрожать и состояние магнитного поля — оно в последнее время чрезвычайно активно.

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#Илья Скобин#Омск#Прогноз погоды#Циклон#Новости#Температура#Дождь#Осадки#Суперлуние#Магнитное поле#Влажность
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