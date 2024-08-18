Прохлада и влажность. Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей на неделе

Вторник, 20 августа, будет уже суше: осадков в прогнозе не значится. Однако средняя дневная температура снизится на пару градусов — максимум в этот день термометр покажет 20 градусов тепла во второй половине дня. Остальное же время омичей ждут колебания от +16 до +19 градусов. И, к сожалению, это будет единственный день без осадков: предварительные прогнозы, начиная со среды, так или иначе обещают дожди — как продолжительные, так и кратковременные.