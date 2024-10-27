gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября, 04:20

Published 27 октября, 04:20

Modified 27 октября, 04:23

Updated 27 октября, 04:23

иллюстрация

Бобровая Луна. В ночь на 16 ноября омичи смогут наблюдать «именное» суперлуние

27 октября 2024, 04:20
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В ночь на 16 октября омичи смогут наблюдать Бобровую Луну

В ночь на 16 ноября Луна в очередной раз будет проходить свой перигей — ближайшую к Земле точку в пространстве: расстояние между небесными телами составит «всего» 357,5 тыс километров.

И, конечно же, подобное сближение определенно скажется на наблюдениях омичей, увлекающихся астрономией: визуально полнолуние будет выглядеть куда больше и ярче обычного.

Кроме того, предстоящее суперлуние является «именным»: по некоторым данным, свое название Бобровая Луна получила от индейских племен (к слову, каждое полнолуние у них связано с теми или иными приметами): по некоторым данным, ноябрьское полнолуние «сигнализировало» о начале сезона охоты на бобров — охотники старались до первых заморозков расставить силки, чтобы обеспечить своих соплеменников теплым мехом в преддверии зимы.

Однако, есть и другая версия происхождения необычного наименования — вторая интерпретация названия суперлуния появилась из-за совпадения полнолуния с периодом подготовки бобров к зиме, во время которого они достраивают свои плотины и набирают вес.

К слову, одно из последних суперлуний стало объектом пристального внимания омских астрономов: 22 октября они наблюдали необычайно большую и яркую оранжевую луну — за уникальным зрелищем в импровизированный астрономический лагерь прибыло порядка 50 машин с энтузиастами. Кроме того, середина октября подарила астрономам множество кадров северных сияний — из-за возросшей солнечной активности, а также возможность понаблюдать за кометой Цзыцзиньшань.

Оранжевая луна: почему небо над Омском стало зрелищем для астрономов
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Общество#Омск#Новости#Астрономия#Суперлуние#Ноябрь#Наблюдения#Полнолуние#Бобровая Луна#Индейцы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика