Бобровая Луна. В ночь на 16 ноября омичи смогут наблюдать «именное» суперлуние

Posted 27 октября, 04:20
Published 27 октября, 04:20
Modified 27 октября, 04:23
Updated 27 октября, 04:23
И, конечно же, подобное сближение определенно скажется на наблюдениях омичей, увлекающихся астрономией: визуально полнолуние будет выглядеть куда больше и ярче обычного.
Кроме того, предстоящее суперлуние является «именным»: по некоторым данным, свое название Бобровая Луна получила от индейских племен (к слову, каждое полнолуние у них связано с теми или иными приметами): по некоторым данным, ноябрьское полнолуние «сигнализировало» о начале сезона охоты на бобров — охотники старались до первых заморозков расставить силки, чтобы обеспечить своих соплеменников теплым мехом в преддверии зимы.
Однако, есть и другая версия происхождения необычного наименования — вторая интерпретация названия суперлуния появилась из-за совпадения полнолуния с периодом подготовки бобров к зиме, во время которого они достраивают свои плотины и набирают вес.
К слову, одно из последних суперлуний стало объектом пристального внимания омских астрономов: 22 октября они наблюдали необычайно большую и яркую оранжевую луну — за уникальным зрелищем в импровизированный астрономический лагерь прибыло порядка 50 машин с энтузиастами. Кроме того, середина октября подарила астрономам множество кадров северных сияний — из-за возросшей солнечной активности, а также возможность понаблюдать за кометой Цзыцзиньшань.