Бобровая Луна. В ночь на 16 ноября омичи смогут наблюдать «именное» суперлуние

Кроме того, предстоящее суперлуние является «именным»: по некоторым данным, свое название Бобровая Луна получила от индейских племен (к слову, каждое полнолуние у них связано с теми или иными приметами): по некоторым данным, ноябрьское полнолуние «сигнализировало» о начале сезона охоты на бобров — охотники старались до первых заморозков расставить силки, чтобы обеспечить своих соплеменников теплым мехом в преддверии зимы.