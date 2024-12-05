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РТС

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2024
«Тыркают друг друга»: омичи в декабре замерзают в домах из-за утечки на теплосетях
5 декабря, 10:49
Спецпроект
Путь от ТЭЦ до батарей: как устроена система отопления в Омске
Рассказываем, кто ответственный за тепловые коммуникации в городе, куда обращаться в случае аварии и зачем летом на две недели отключают горячую воду.
Неполадки на сетях. В Омске 70 домов оставили без горячей воды и отопления
24 октября, 04:59
Прокуратура подала в суд на «ТГК-11» и «ОмскРТС» и обязала решить вопрос с отоплением
1 октября, 13:18
Проблемы с трубами. В Омске после испытаний в домах пропали горячая вода и отопление
1 октября, 07:53
Все котлы отремонтированы. В Омск РТС сообщили о готовности к отопительному сезону
23 сентября, 13:26
Много дефектов. В омской РТС опровергли готовность региона к отопительному сезону
18 сентября, 10:16
«Омск РТС» ищет подрядчика, который доставит уведомления о долгах за горячую воду
11 сентября, 06:26
Прокуратура помогла взыскать компенсации с «Омск РТС» в пользу ребенка-инвалида
22 июля, 08:08
На «Омск-РТС» завели дело из-за внепланового отключения горячей воды на месяц
8 июля, 05:01
2023
«Вода бьет целый месяц». Двор в Омске топит кипятком
6 октября 2023, 07:09
Месяц без услуг. Жильцы дома в центре Омска пожаловались на перебои с горячей водой
20 июля 2023, 09:13

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