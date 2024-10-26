Путь от ТЭЦ до батарей: как устроена система отопления в Омске

По чьим трубам тепло идет в дома омичей

В чем отличие «Омск РТС» и «ТГК-11»? Что входит в эти компании?

Куда звонить

Зачем летом отключают воду на две недели

Что такое готовность к отопительному сезону?

Горячая вода и отопление идут по одним трубам?

Кто следит за температурой

Почему происходят теплопотери или как не «отапливать атмосферу»