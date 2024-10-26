Путь от ТЭЦ до батарей: как устроена система отопления в Омске

Posted 26 октября, 04:00
Published 26 октября, 04:00
Modified 26 октября, 04:00
Updated 26 октября, 04:00
Тепло в домах — то, без чего не выжить зимой в Сибири. Система подачи теплоснабжения и горячей воды сложна, особенно в таком большом городе, как Омск. Кому принадлежат трубопроводы, кто должен устранять аварии, какие работы проходят во время летнего отключения, как следят за температурой в трубах. На эти вопросы Городу55 ответил директор структурного подразделения «Тепловая инспекция и энергоаудит АО „Омск РТС“» Иван Жуков. Также информацию предоставили в «ТГК-11».
Участки коммуникаций в городе разделены на зоны ответственности. Система теплоснабжения Омска обширна.
«У нас много компаний, имеющих статус единых теплоснабжающих организаций, у которых заключены договора с потребителями. Если говорить про систему „Омск РТС“, то это собственные источники, ТЭЦ-2, Кировская районная котельная и источники ТГК-11 (ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5). Здесь схема теплоснабжения следующая — основные магистрали подключены к источникам. Горячая вода идет по нашим трубам до кварталов. А квартальные сети, которые несут тепло уже к домам, как правило, находятся на балансе „Тепловой компании“. С ней заключен договор на транспортировку тепловой энергии».
Путаница с «Омск РТС» и «ТГК-11» часто возникает у потребителей услуг. Давайте разберемся, кто и за что отвечает.
АО «ТГК-11» — энергетическая компания, которая занимается производством тепловой и электрической энергии. В ее состав входят омские ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5.
АО «Омск РТС» — дочерняя компания АО «ТГК-11». «Омск РТС» объединяет теплосетевой, теплосбытовой бизнес и выработку тепловой энергии в Омске котельными источниками: ТЭЦ-2 и Кировская районная котельная.
Ключевое отличие «ТГК-11» от «Омск РТС» в том, что «ТГК-11» не имеет своих тепловых сетей и не осуществляет поставки тепловой энергии до конечного потребителя.
Таким образом, когда прошлой зимой вышел из строя котел на ТЭЦ-5, претензии можно было предъявлять лишь «ТГК-11», но не «Омск РТС». Напомним, тогда тысячи омичей остались в 30-градусный мороз с холодными батареями.
А вот когда жильцы одного из домов в Центральном округе сидели без горячей воды больше месяца, то тут вопросы возникли к «Омск РТС». Прокуратура завела на компанию административное дело. «ТГК-11» здесь точно ни при чем.
Иван Жуков рассказал, что также существуют трубопроводы, которые принадлежат самим потребителям: находятся на балансе различных предприятий и административных зданий.
«Ответственность за эксплуатацию и содержание трубопроводов лежит на балансодержателях. Если повреждение на трубах „Омск РТС“ — ремонтируем мы, если у „Тепловой компании“, то они, и так далее. Есть муниципальные и бесхозные сети. Тут вопрос к администрации города по поводу их юрисдикции и закрепления. У нас есть схема теплоснабжения Омска, это публичный документ».
Как сказано в постановлении правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг…», допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды составляет 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали — 24 часа подряд.
В «Омск РТС» пояснили, что срок выполнения аварийных работ регламентирован ст. 202 решения Омского городского Совета от 25.07.2007 года № 45, который составляет 7 рабочих дней с учетом восстановления нарушенного благоустройства.
Отметим, что рядовому потребителю разобраться в схеме будет непросто — в документе более пятисот страниц. Но это и не нужно. Иван Жуков рассказал, куда в первую очередь необходимо обращаться при проблемах с теплоснабжением.
Остывшие батареи и холодная вода из горячего крана — вещи неприятные. Рассказываем, куда обращаться.
«В случае повреждений в первую очередь звонить необходимо в управляющие компании. Они понимают, где проблема — внутри дома или на сетях. Если управляющие компании или ТСЖ по каким-то причинам информацию не могут предоставить, то у нас на сайте есть возможность передать сообщение через обратную связь, можно через ГИС ЖКХ, социальные сети. Плюс есть единая диспетчерская служба города — ЕДДС (телефон — 8(3812)78-78-78). Они ежесуточно нам направляют обращения на проблемы с теплоснабжением».
Отметим, что летом «Омск РТС» запустил сервис, в котором можно посмотреть информацию об отключениях. Для этого достаточно ввести в поле адрес, по которому отсутвуют услуги.
«Время тазиков» традиционно приходится на период с мая по август. В разных районах города проходят плановые отключения. Их график, как правило, появляется заранее. У многих возникает вопрос: Для чего в течение 14 дней терпеть неудобства, если никто никакие работы не ведет?
«Первая задача — провести испытания тепловых сетей. Основные — это испытание на плотность и прочность или, как их привыкли все называть, гидравлические испытания. Потребители отключаются, а на трубопровод подается повышенное давление с запасом в 25%. Если труба не выдерживает и происходит повреждение, то оно устраняется, и испытание проводят повторно. Если на две недели отключают, то это не значит, что за это время все перекапывается и коммуникации меняются. Это невозможно сделать ни физически, ни финансово. Также в период отключений и управляющие компании должны готовить теплоузлы в домах».
К сожалению, износ инфраструктуры не всегда позволяет за две недели выполнить все работы, отмечает Иван Жуков. Иногда собственники сетей затягивают с ремонтом. Жалобы на отсутствие горячей воды регулярно поступают от омичей. Порой мыться в тазиках приходится несколько месяцев.
Почему так происходит, что «Омск РТС» заявляет о 100% готовности к отопительному сезону, но при этом от омичей поступают жалобы на холодные батареи? Ответ следующий:
«В этом году „Омск РТС“ завершило все регламентные работы в рамках подготовки к отопительному сезону в срок. То есть выполнило 100% от запланированных для подготовки к отопительному сезону работ. Жалобы поступают в случае аварийных отключений».
«Омск РТС» обслуживает не всех потребителей в Омске. Существуют другие поставщики тепловой энергии.
«Качество теплоснабжения потребителей зависит не только от готовности магистральных трубопроводов „Омск РТС“, но и от состояния квартальных тепловых сетей, которые принадлежат другой компании. Весомое значение в процессе теплоснабжения также имеет качество подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону со стороны УК и ТСЖ».
По данным прокуратуры, компании «Омск РТС» необходимо заменить 109 километров теплосетей, стоящих у компании на балансе. Трубы эксплуатируются больше 30 лет. При этом в 2024 году запланирован ремонт лишь для 697 метров сетей, что составляет 0,64% от их общего количества. В «Тепловой компании» необходимо отремонтировать 643,2 км тепловых сетей, а заменить — 598,4 км.
В «Омск РТС» добавили, что ремонтная кампания текущего года предусматривает ремонт 3,347 км трубопроводов, замена тепловой изоляции более чем на 1,8 км надземных участков тепловых сетей.
Горячую воду и отопление подключать к домам можно по двум схемам.
«Первый вариант, когда горячая вода подается по отдельным трубопроводам. В этом случае, в дом заходят четыре трубы: подающий и обратный трубопровод тепловой сети отопления и подающий и циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения».
В таком случае, возможно отключение одной из услуг — отопления или горячего водоснабжения. Коммуникации не зависят друг от друга.
«Есть дома, где вода приходит по одной трубе. В тепловом узле она разделяется на отопление и контур горячей воды. В такой системе при повреждениях или профилактических работах на сетях полностью прекращается теплоснабжение. Дом остается и без отопления, и без горячей воды».
За температурным режимом на тепловых узлах домов должны следить управляющие компании и в случае выявления отклонений сообщать ресурсоснабжающим организациям для устранения проблемы, отметил Иван Жуков.
«Сейчас, в век высоких технологий, много объектов имеют приборы учета, которые фиксируют параметры и позволяют данные выводить удаленно. Температуру воды от источника формирует диспетчер, исходя из прогноза по температуре воздуха. Чем холоднее на улице, тем горячее вода выходит с ТЭЦ, либо котельной».
В соответствии с п. 84 СанПиН 2.1.3684-21, температура горячей воды в местах водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения должна быть не ниже плюс 60 °C. Что касается температуры воды на источниках, то она превышает 100 °C, точное значение зависит от температуры наружного воздуха. Ежегодно перед началом отопительного сезона разрабатывается и утверждается температурный график регулирования тепловой нагрузки от источников.
Тепловые потери могут проходить через поверхность трубы и вместе с теплоносителем.
«Потери неизбежны, потому что вечного двигателя не существует. Когда омичи говорят, что кто-то отапливает атмосферу, то речь идет о сверхнормативных потерях. Порядок действий следующий: голые трубопроводы надо изолировать. Изоляция оголяется в следствии износа, вандализма. Утечки тоже необходимо устранять своевременно. Но процент износа таков, что необходимы существенные финансовые вложения».
Иван Жуков объяснил, как формируются тарифы на теплоснабжение. Отметим, что с 1 июля 2024 года стоимость услуг отопления и горячего водоснабжения повысилась на 12,6%.
«Все ресурсоснабжающие организации подают документы в Региональную энергетическую комиссию, где представлены расчеты и обоснования по изменению тарифа. В Комиссии рассматривают и уже устанавливают тарифы. Мы сами не можем решать, какую сумму брать с потребителя за услуги».
В случае аварийных ситуаций потребители могут обратиться за перерасчетом. Учитываются показания, которые снимаются с индивидуальных и общих приборов учета теплоэнергии. Ранее в «Омск РТС» объяснили, как происходит перерасчет.
«Перерасчет делается по каждому градусу снижения. Например, если было в квартире 17 градусов вместо 22, то перерасчет будет на 5 градусов, естественно, а не на 22».
Бывают и ситуации, когда по итогу года приходит квитанция с перерасчетом за коммунальные услуги, а суммы при этом отражаются не в пользу потребителей. Так произошло в 2022 году. Жители замечают перерасчет только когда он бьет по карману. Во время холодной зимы теплоэнергии потребляется больше, чем заложено в норматив, поэтому квитанции приходят с учетом перерасхода ресурсов.
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Вот так сложна и многранна система отопления и горячего водоснабжения в городе. Надеемся, что предстоящей зимой омичи по минимуму столкнутся с проблемами холодных батарей. Но на всякий случай оставим телефоны диспетчерских служб города:
Телефоны окружных администраций: