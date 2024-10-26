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Posted 26 октября, 04:00

Published 26 октября, 04:00

Modified 26 октября, 04:00

Updated 26 октября, 04:00

Путь от ТЭЦ до батарей: как устроена система отопления в Омске

Путь от ТЭЦ до батарей: как устроена система отопления в Омске

26 октября 2024, 04:00
Фото: 1MI
Рассказываем, кто ответственный за тепловые коммуникации в городе, куда обращаться в случае аварии и зачем летом на две недели отключают горячую воду.

Тепло в домах — то, без чего не выжить зимой в Сибири. Система подачи теплоснабжения и горячей воды сложна, особенно в таком большом городе, как Омск. Кому принадлежат трубопроводы, кто должен устранять аварии, какие работы проходят во время летнего отключения, как следят за температурой в трубах. На эти вопросы Городу55 ответил директор структурного подразделения «Тепловая инспекция и энергоаудит АО „Омск РТС“» Иван Жуков. Также информацию предоставили в «ТГК-11».

По чьим трубам тепло идет в дома омичей

Участки коммуникаций в городе разделены на зоны ответственности. Система теплоснабжения Омска обширна.

«У нас много компаний, имеющих статус единых теплоснабжающих организаций, у которых заключены договора с потребителями. Если говорить про систему „Омск РТС“, то это собственные источники, ТЭЦ-2, Кировская районная котельная и источники ТГК-11 (ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5). Здесь схема теплоснабжения следующая — основные магистрали подключены к источникам. Горячая вода идет по нашим трубам до кварталов. А квартальные сети, которые несут тепло уже к домам, как правило, находятся на балансе „Тепловой компании“. С ней заключен договор на транспортировку тепловой энергии».
Директор «Тепловая инспекция и энергоаудит АО „Омск РТС“» Иван ЖуковДиректор «Тепловая инспекция и энергоаудит АО „Омск РТС“» Иван Жуков
Директор «Тепловая инспекция и энергоаудит АО „Омск РТС“» Иван Жуков. Фото: Омск РТС

В чем отличие «Омск РТС» и «ТГК-11»? Что входит в эти компании?

Путаница с «Омск РТС» и «ТГК-11» часто возникает у потребителей услуг. Давайте разберемся, кто и за что отвечает.

АО «ТГК-11» — энергетическая компания, которая занимается производством тепловой и электрической энергии. В ее состав входят омские ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5.

АО «Омск РТС» — дочерняя компания АО «ТГК-11». «Омск РТС» объединяет теплосетевой, теплосбытовой бизнес и выработку тепловой энергии в Омске котельными источниками: ТЭЦ-2 и Кировская районная котельная.

Ключевое отличие «ТГК-11» от «Омск РТС» в том, что «ТГК-11» не имеет своих тепловых сетей и не осуществляет поставки тепловой энергии до конечного потребителя.

Таким образом, когда прошлой зимой вышел из строя котел на ТЭЦ-5, претензии можно было предъявлять лишь «ТГК-11», но не «Омск РТС». Напомним, тогда тысячи омичей остались в 30-градусный мороз с холодными батареями.

А вот когда жильцы одного из домов в Центральном округе сидели без горячей воды больше месяца, то тут вопросы возникли к «Омск РТС». Прокуратура завела на компанию административное дело. «ТГК-11» здесь точно ни при чем.

В чем отличие «Омск РТС» и «ТГК-11»В чем отличие «Омск РТС» и «ТГК-11»
В чем отличие «Омск РТС» и «ТГК-11»

Иван Жуков рассказал, что также существуют трубопроводы, которые принадлежат самим потребителям: находятся на балансе различных предприятий и административных зданий.

«Ответственность за эксплуатацию и содержание трубопроводов лежит на балансодержателях. Если повреждение на трубах „Омск РТС“ — ремонтируем мы, если у „Тепловой компании“, то они, и так далее. Есть муниципальные и бесхозные сети. Тут вопрос к администрации города по поводу их юрисдикции и закрепления. У нас есть схема теплоснабжения Омска, это публичный документ».

Как сказано в постановлении правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг…», допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды составляет 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали — 24 часа подряд.

В «Омск РТС» пояснили, что срок выполнения аварийных работ регламентирован ст. 202 решения Омского городского Совета от 25.07.2007 года № 45, который составляет 7 рабочих дней с учетом восстановления нарушенного благоустройства.

Отметим, что рядовому потребителю разобраться в схеме будет непросто — в документе более пятисот страниц. Но это и не нужно. Иван Жуков рассказал, куда в первую очередь необходимо обращаться при проблемах с теплоснабжением.

Куда звонить

Остывшие батареи и холодная вода из горячего крана — вещи неприятные. Рассказываем, куда обращаться.

«В случае повреждений в первую очередь звонить необходимо в управляющие компании. Они понимают, где проблема — внутри дома или на сетях. Если управляющие компании или ТСЖ по каким-то причинам информацию не могут предоставить, то у нас на сайте есть возможность передать сообщение через обратную связь, можно через ГИС ЖКХ, социальные сети. Плюс есть единая диспетчерская служба города — ЕДДС (телефон — 8(3812)78-78-78). Они ежесуточно нам направляют обращения на проблемы с теплоснабжением».

Отметим, что летом «Омск РТС» запустил сервис, в котором можно посмотреть информацию об отключениях. Для этого достаточно ввести в поле адрес, по которому отсутвуют услуги.

Скриншот сайта Омск РТССкриншот сайта Омск РТС
Скриншот сайта Омск РТС. Фото: Омск РТС

Зачем летом отключают воду на две недели

«Время тазиков» традиционно приходится на период с мая по август. В разных районах города проходят плановые отключения. Их график, как правило, появляется заранее. У многих возникает вопрос: Для чего в течение 14 дней терпеть неудобства, если никто никакие работы не ведет?

«Первая задача — провести испытания тепловых сетей. Основные — это испытание на плотность и прочность или, как их привыкли все называть, гидравлические испытания. Потребители отключаются, а на трубопровод подается повышенное давление с запасом в 25%. Если труба не выдерживает и происходит повреждение, то оно устраняется, и испытание проводят повторно. Если на две недели отключают, то это не значит, что за это время все перекапывается и коммуникации меняются. Это невозможно сделать ни физически, ни финансово. Также в период отключений и управляющие компании должны готовить теплоузлы в домах».

К сожалению, износ инфраструктуры не всегда позволяет за две недели выполнить все работы, отмечает Иван Жуков. Иногда собственники сетей затягивают с ремонтом. Жалобы на отсутствие горячей воды регулярно поступают от омичей. Порой мыться в тазиках приходится несколько месяцев.

Что такое готовность к отопительному сезону?

Почему так происходит, что «Омск РТС» заявляет о 100% готовности к отопительному сезону, но при этом от омичей поступают жалобы на холодные батареи? Ответ следующий:

«В этом году „Омск РТС“ завершило все регламентные работы в рамках подготовки к отопительному сезону в срок. То есть выполнило 100% от запланированных для подготовки к отопительному сезону работ. Жалобы поступают в случае аварийных отключений».

«Омск РТС» обслуживает не всех потребителей в Омске. Существуют другие поставщики тепловой энергии.

«Качество теплоснабжения потребителей зависит не только от готовности магистральных трубопроводов „Омск РТС“, но и от состояния квартальных тепловых сетей, которые принадлежат другой компании. Весомое значение в процессе теплоснабжения также имеет качество подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону со стороны УК и ТСЖ».

По данным прокуратуры, компании «Омск РТС» необходимо заменить 109 километров теплосетей, стоящих у компании на балансе. Трубы эксплуатируются больше 30 лет. При этом в 2024 году запланирован ремонт лишь для 697 метров сетей, что составляет 0,64% от их общего количества. В «Тепловой компании» необходимо отремонтировать 643,2 км тепловых сетей, а заменить — 598,4 км.

В «Омск РТС» добавили, что ремонтная кампания текущего года предусматривает ремонт 3,347 км трубопроводов, замена тепловой изоляции более чем на 1,8 км надземных участков тепловых сетей.

Горячая вода и отопление идут по одним трубам?

Горячую воду и отопление подключать к домам можно по двум схемам.

«Первый вариант, когда горячая вода подается по отдельным трубопроводам. В этом случае, в дом заходят четыре трубы: подающий и обратный трубопровод тепловой сети отопления и подающий и циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения».

В таком случае, возможно отключение одной из услуг — отопления или горячего водоснабжения. Коммуникации не зависят друг от друга.

«Есть дома, где вода приходит по одной трубе. В тепловом узле она разделяется на отопление и контур горячей воды. В такой системе при повреждениях или профилактических работах на сетях полностью прекращается теплоснабжение. Дом остается и без отопления, и без горячей воды».
Температурный режим в домах контролируют управляющие компанииТемпературный режим в домах контролируют управляющие компании
Температурный режим в домах контролируют управляющие компании. Фото: 1MI

Кто следит за температурой

За температурным режимом на тепловых узлах домов должны следить управляющие компании и в случае выявления отклонений сообщать ресурсоснабжающим организациям для устранения проблемы, отметил Иван Жуков.

«Сейчас, в век высоких технологий, много объектов имеют приборы учета, которые фиксируют параметры и позволяют данные выводить удаленно. Температуру воды от источника формирует диспетчер, исходя из прогноза по температуре воздуха. Чем холоднее на улице, тем горячее вода выходит с ТЭЦ, либо котельной».

В соответствии с п. 84 СанПиН 2.1.3684-21, температура горячей воды в местах водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения должна быть не ниже плюс 60 °C. Что касается температуры воды на источниках, то она превышает 100 °C, точное значение зависит от температуры наружного воздуха. Ежегодно перед началом отопительного сезона разрабатывается и утверждается температурный график регулирования тепловой нагрузки от источников.

Почему происходят теплопотери или как не «отапливать атмосферу»

Тепловые потери могут проходить через поверхность трубы и вместе с теплоносителем.

«Потери неизбежны, потому что вечного двигателя не существует. Когда омичи говорят, что кто-то отапливает атмосферу, то речь идет о сверхнормативных потерях. Порядок действий следующий: голые трубопроводы надо изолировать. Изоляция оголяется в следствии износа, вандализма. Утечки тоже необходимо устранять своевременно. Но процент износа таков, что необходимы существенные финансовые вложения».
Теплопотери происходят, в том числе, из-за износа обшивки трубТеплопотери происходят, в том числе, из-за износа обшивки труб
Теплопотери происходят, в том числе, из-за износа обшивки труб. Фото: 1MI

Про тарифы

Иван Жуков объяснил, как формируются тарифы на теплоснабжение. Отметим, что с 1 июля 2024 года стоимость услуг отопления и горячего водоснабжения повысилась на 12,6%.

«Все ресурсоснабжающие организации подают документы в Региональную энергетическую комиссию, где представлены расчеты и обоснования по изменению тарифа. В Комиссии рассматривают и уже устанавливают тарифы. Мы сами не можем решать, какую сумму брать с потребителя за услуги».

В случае аварийных ситуаций потребители могут обратиться за перерасчетом. Учитываются показания, которые снимаются с индивидуальных и общих приборов учета теплоэнергии. Ранее в «Омск РТС» объяснили, как происходит перерасчет.

«Перерасчет делается по каждому градусу снижения. Например, если было в квартире 17 градусов вместо 22, то перерасчет будет на 5 градусов, естественно, а не на 22».

Бывают и ситуации, когда по итогу года приходит квитанция с перерасчетом за коммунальные услуги, а суммы при этом отражаются не в пользу потребителей. Так произошло в 2022 году. Жители замечают перерасчет только когда он бьет по карману. Во время холодной зимы теплоэнергии потребляется больше, чем заложено в норматив, поэтому квитанции приходят с учетом перерасхода ресурсов.

Тарифы на теплоснабжение и горячую воду в этом году выросли на 12,6%Тарифы на теплоснабжение и горячую воду в этом году выросли на 12,6%
Тарифы на теплоснабжение и горячую воду в этом году выросли на 12,6%. Фото: 1MI

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Вот так сложна и многранна система отопления и горячего водоснабжения в городе. Надеемся, что предстоящей зимой омичи по минимуму столкнутся с проблемами холодных батарей. Но на всякий случай оставим телефоны диспетчерских служб города:

  • Управление единой дежурно-диспетчерской службы (78-78-78)
  • АО «Тепловая компания» (68-07-91, 68-05-46);
  • АО «Омск РТС» (40-06-91);
  • ООО «Теплогенерирующий комплекс» (40-95-88);
  • ООО «Омский завод технического углерода» (91-03-26);
  • «Производственное объединение „Полет“ — филиала АО „Государственный космический центр имени М. В. Хруничева“ (39-72-40, 39-72-24);
  • ООО „Тепловая компания“ (91-35-72 78-67-70);
  • ООО „Микрорайон“ (73-28-18);
  • ООО „ПТЭ“: улица 2-я Поселковая, д. 65/1 (8-913-970-16-29), улица 28-я Северная, 16а (8-913-966-04-45), улица Володарского, ½ (8-913-979-65-84), С. Тюленина, д. 18/2 (8-913-643-15-20)
  • ООО „Малая генерация“ (95-60-27);
  • ООО „Комплекстеплосервис“ (95-71-91);
  • ООО НПФ „Теплотехнические системы“ (61-71-05).

Телефоны окружных администраций:

  • Кировский административный округ (55-14-86);
  • Советский административный округ города Омска (23-65-86);
  • Ленинский административный округ (41-64-29);
  • Октябрьский административный округ (32-21-26);
  • Центральный административный округ (25-03-43).
Дело - труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Омской области
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#Евгений Игишев#Спецпроекты#Управляющие компании#Омск#Теплоснабжение#Аварии#Коммунальные услуги#Инфраструктура#РТС#Энергетика#Трубопроводы#Диспетчерская служба#Отключения
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