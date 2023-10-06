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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:21

Со слов местных, вода не уходит из двора в течение месяца

«Вода бьет целый месяц». Двор в Омске топит кипятком

6 октября 2023, 07:09
Фото: Город55
Со слов местных, вода не уходит из двора в течение месяца

Омичи пожаловались на затопленный горячей водой двор в Октябрьском округе

Участок обслуживает «Тепловая компания». В администрации Омска аварию обещали устранить в течение недели.

В редакцию Города55 обратились жители дома № 198 по улице 8-я Линия. Омичи рассказали, что двор на протяжении месяца топит горячей водой.

«Из под земли бьет горячая вода целый месяц, вода льется по всему микрорайону. Звоним всем, никто не реагирует. Просим помощи, пока никто не провалился и ничто не обрушилось», — рассказала жительница дома Марина Закатова.

6-этажный дом в Октябрьском округе обслуживает «Тепловая компания». Место прорыва в настоящее время огорожено.

Фото: Город55

В мэрии Омска корреспонденту Города55 сообщили, что повреждение на участке контролируемое.

«Место выхода воды огорожено, приняты меры, обеспечивающие безопасность граждан. Ввиду загруженности персонала работы по устранению повреждения будут проведены в срок до 13 октября», — рассказали в администрации.

В мэрии также уточнили, что несмотря на аварию, теплоснабжение в дом поступает.

Дома в кипятке. Омичи массово жалуются на проблемы с горячей водой
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#Общество#ЖКХ#Омск#Омская область#Горячая вода#Омск РТС#РТС#Евгений Игишев
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