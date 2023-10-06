«Вода бьет целый месяц». Двор в Омске топит кипятком

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В редакцию Города55 обратились жители дома № 198 по улице 8-я Линия. Омичи рассказали, что двор на протяжении месяца топит горячей водой.
«Из под земли бьет горячая вода целый месяц, вода льется по всему микрорайону. Звоним всем, никто не реагирует. Просим помощи, пока никто не провалился и ничто не обрушилось», — рассказала жительница дома Марина Закатова.
6-этажный дом в Октябрьском округе обслуживает «Тепловая компания». Место прорыва в настоящее время огорожено.
В мэрии Омска корреспонденту Города55 сообщили, что повреждение на участке контролируемое.
«Место выхода воды огорожено, приняты меры, обеспечивающие безопасность граждан. Ввиду загруженности персонала работы по устранению повреждения будут проведены в срок до 13 октября», — рассказали в администрации.
В мэрии также уточнили, что несмотря на аварию, теплоснабжение в дом поступает.