Месяц без услуг. Жильцы дома в центре Омска пожаловались на перебои с горячей водой

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В редакцию Города55 обратились жильцы многоквартирного дома по адресу улица Фурманова, 6 в Центральном округе. Они пожаловались, что в их доме с 22 июня отсутствует горячая вода. При этом плановое отключение было в середине мая.
«Это повторяется из года в год. „РТС“ не чешется. После планового отключения вода две недели была. Потом снова отключили. Авария. Приедут, раскопают, закопают — и на этом все. От управляющей компании вообще толку никакого, не понятно за что деньги им платим. Только отговорки от них. У нас столько пожилых людей в доме, семей с маленькими детьми. Сплошные неудобства, никому наш дом не нужен. Хоть и живем в самом центре», — рассказали местные Городу55.
По словам жильцов, управляющая компания «СемеркаСервис» в этой проблеме ссылается на «Омск РТС». Дозвониться в ресурсоснабжающую организацию омичи практически не могут — телефоны компании заняты. Жители дома составили официальную претензию в адрес «Омск РТС». В организации ее приняли 17 июля.
Выяснилось, что трубы горячего водоснабжения частично подходят к дому по территории, расположенного рядом предприятия «Эдельвейс». Представитель компании сообщил Городу55, что организация длительное время не может передать коммуникации муниципалитету.
«Они [администрация Омска] нам не отвечают, игнорируют. Им все равно. Но нам не все равно, мы периодически ремонтируем эти трубы. Много лет. Хотим, чтобы администрация подсуетилась и приняла на безвозмездной основе эту трубу. За это отвечает департамент имущественных отношений», — рассказали в компании «Эдельвейс».
В администрации Центрального округа нам сообщили, что «аварийный участок на ведомственных сетях локализован».
«В настоящее время сотрудники управляющей компании и ресурсоснабжающей организации проводят работы по возобновлению горячего водоснабжения. Юридическое лицо, по чьей территории проходит сеть, направило заявление в администрацию округа о признании данной сети бесхозяйной», — пояснили в администрации ЦАО.
Пока же решаются бюрократические вопросы, жители дома продолжают греть воду в кастрюлях и тазиках.
Ранее Город55 сообщал, что прокуратура Ленинского округа Омска внесла представление «Тепловой компании» из-за затянувшегося ремонта. Жители одного из домов по улице Чайковского вынуждены были больше двух недель сидеть без горячей воды по вине организации.