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Posted 23 сентября, 13:26

Published 23 сентября, 13:26

Modified 23 сентября, 13:30

Updated 23 сентября, 13:30

В Омск РТС сообщили о полной готовности к отопительному сезону

Все котлы отремонтированы. В Омск РТС сообщили о готовности к отопительному сезону

23 сентября 2024, 13:26
Фото: 1MI

В Омск РТС сообщили о полной готовности к отопительному сезону

В Омск РТС сообщили, что компания завершила подготовку к отопительному сезону и на 100% готова к подаче тепла.

В компании уверили, что сейчас в Омске нет ни одного дома, где вода отсутствует из-за работ специалистов РТС, подготовка к отопительному сезону завершена на 100%. По этой причине компания не видит ограничений на подачу тепла.

В АО «Омск РТСК» рассказали, что перед началом отопительного сезона на тепловых источниках Омск РТС — ТЭЦ-2 и Кировской районной котельной — отремонтировали 14 котлоагрегатов. Кроме того, все теплоисточники ТГК-11 также готовы к подаче тепла.

«Пуск систем отопления на старте сезона может занять 5-7 дней. В этот период критически важна скоординированная работа между компаниями, обслуживающими магистральные сети, балансодержателями квартальных сетей и управляющими компаниями», — сообщили в компании.

Напомним, что первым делом к теплу в Омской области подключили детские сады и школы, это произошло 17 сентября. С этого понедельника отопление начало появляться и в жилых домах.

Сначала сады и школы. Еще в двух районах Омской области запускают отопление
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#АО «Омск РТС»#Новости#Омск РТС#РТС
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