Все котлы отремонтированы. В Омск РТС сообщили о готовности к отопительному сезону

Posted 23 сентября, 13:26
Published 23 сентября, 13:26
Modified 23 сентября, 13:30
Updated 23 сентября, 13:30
В компании уверили, что сейчас в Омске нет ни одного дома, где вода отсутствует из-за работ специалистов РТС, подготовка к отопительному сезону завершена на 100%. По этой причине компания не видит ограничений на подачу тепла.
В АО «Омск РТСК» рассказали, что перед началом отопительного сезона на тепловых источниках Омск РТС — ТЭЦ-2 и Кировской районной котельной — отремонтировали 14 котлоагрегатов. Кроме того, все теплоисточники ТГК-11 также готовы к подаче тепла.
«Пуск систем отопления на старте сезона может занять 5-7 дней. В этот период критически важна скоординированная работа между компаниями, обслуживающими магистральные сети, балансодержателями квартальных сетей и управляющими компаниями», — сообщили в компании.
Напомним, что первым делом к теплу в Омской области подключили детские сады и школы, это произошло 17 сентября. С этого понедельника отопление начало появляться и в жилых домах.