Проблемы с трубами. В Омске после испытаний в домах пропали горячая вода и отопление

Необходимость ремонта тепловых сетей возникла после выявления повреждений во время гидравлических испытаний 30 августа, и хотя «Омск РТС» оперативно восстановили подачу тепла и горячего водоснабжения, место требовало полноценного ремонта. Рядом установили теплую остановку, из-за чего к сетям было не пробраться. Из-за этих трудностей работы заняли чуть больше времени.