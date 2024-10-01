Проблемы с трубами. В Омске после испытаний в домах пропали горячая вода и отопление

Posted 1 октября, 07:53
Published 1 октября, 07:53
Modified 1 октября, 08:13
Updated 1 октября, 08:13
С 1 октября в городке Нефтяников проводят работы по восстановлению теплоснабжения. Речь идет о магистральном трубопроводе на проспекте Мира, который обеспечивает теплом 119 объектов, включая школы, детские сады, медицинские учреждения и 85 многоквартирных жилых домов, рассказали в АО «Омск РТС».
Необходимость ремонта тепловых сетей возникла после выявления повреждений во время гидравлических испытаний 30 августа, и хотя «Омск РТС» оперативно восстановили подачу тепла и горячего водоснабжения, место требовало полноценного ремонта. Рядом установили теплую остановку, из-за чего к сетям было не пробраться. Из-за этих трудностей работы заняли чуть больше времени.
Напомним, что отопительный сезон в Омске стартовал 23 сентября, и для полного запуска систем теплоснабжения потребуется около трех недель. В настоящее время ресурсоснабжающие организации продолжают круглосуточно устранять аварии на тепловых сетях. На 1 октября без горячей воды остаются 772 объекта, включая 600 жилых домов. Как уточнили Городу55 в ведомстве, это количество жилых домов, включая многоквартирные и частные.
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