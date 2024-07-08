На «Омск-РТС» завели дело из-за внепланового отключения горячей воды на месяц

С начала июня жильцы одного из домов в Центральном округе сидят без горячей воды, так как коммунальщики и предприниматели не могут договориться, кто будет ремонтировать участок трубопровода.

На «Омск-РТС» завели дело за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами. В пятиэтажном доме на улице Фурманова, 6 уже больше месяца отсутствует горячая вода. Плановое отключение проходило с 21 мая по 4 июня. Однако с 5 июня горячая вода вновь пропала. Местные жители обратились с проблемой в Госжилинспекцию. Причиной отключения стала авария на трубопроводе, который проходит по территории компании «Эдельвейс». По словам жителей, ремонтировать участок не торопится ни «Омск-РТС», ни коммерческая организация. Госжилинспекция поторопила ресурсоснабжающую организацию. «По результатам контрольного (надзорного) мероприятие специалистом Госжилинспекции Омской области составлен акт мероприятий по контролю, в отношении АО „Омск РТС“ возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленных нарушений», — говорится в ответе Госжилинспекции (документ имеется в распоряжении Города55). Отметим, что ранее в «Омск-РТС» сообщили, что ремонтировать коммуникации должна организация, по территории которой проходят трубы. Жильцы дома также обращались в прокуратуру. Ведомство ранее внесло представление директору фирмы «Эдельвейс» Александру Павленко. Предприниматель обещал трубу починить, но до сих пор это не сделал. Со слов местных жителей, аналогичная ситуация происходит из года в год. Бесхозные трубы. Жители Омска пожаловались на внеплановое отключение горячей воды Узнать подробнее Отключение воды на месяц в центре Омска заинтересовало прокуратуру Узнать подробнее