Неполадки на сетях. В Омске 70 домов оставили без горячей воды и отопления

На карте отключений горячей и холодной воды, тепла, газа и света появилась информация о том, что в городке Нефтяников нет воды в районе улиц Блюхера, Королева, Поселковые, Химиков и ряде других. Всего горячая вода отсутствует в 71 доме по указанным адресам.