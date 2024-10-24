Неполадки на сетях. В Омске 70 домов оставили без горячей воды и отопления

Posted 24 октября, 04:59
Published 24 октября, 04:59
Modified 24 октября, 05:07
Updated 24 октября, 05:07
На карте отключений горячей и холодной воды, тепла, газа и света появилась информация о том, что в городке Нефтяников нет воды в районе улиц Блюхера, Королева, Поселковые, Химиков и ряде других. Всего горячая вода отсутствует в 71 доме по указанным адресам.
Как сообщили Городу55 в организации «Омск РТС», водоснабжение там отключено из-за работ на сетях. Устранить неполадки планируется сегодня до пяти вечера.
«Для устранения дефекта теплосети „Омск РТС“ произведено отключение участка в районе улицы Блюхера. Срок завершения работ и возобновления теплоснабжения потребителей — 17:00 24 октября 2024 года», — уточнили в компании.
Как уже писал Город55, вчера в Омске отключили холодную воду в Октябрьском округе из-за неполадок со светом.