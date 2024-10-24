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Posted 24 октября, 04:59

Published 24 октября, 04:59

Modified 24 октября, 05:07

Updated 24 октября, 05:07

В омских Нефтяниках сразу в 70 домах отключили горячую воду и отопление

Неполадки на сетях. В Омске 70 домов оставили без горячей воды и отопления

24 октября 2024, 04:59
Фото: 1MI

В омских Нефтяниках сразу в 70 домах отключили горячую воду и отопление

Сейчас бригады делают все возможное для устранения этой проблемы.

На карте отключений горячей и холодной воды, тепла, газа и света появилась информация о том, что в городке Нефтяников нет воды в районе улиц Блюхера, Королева, Поселковые, Химиков и ряде других. Всего горячая вода отсутствует в 71 доме по указанным адресам.

Фото: Администрация Омска

Как сообщили Городу55 в организации «Омск РТС», водоснабжение там отключено из-за работ на сетях. Устранить неполадки планируется сегодня до пяти вечера.

«Для устранения дефекта теплосети „Омск РТС“ произведено отключение участка в районе улицы Блюхера. Срок завершения работ и возобновления теплоснабжения потребителей — 17:00 24 октября 2024 года», — уточнили в компании.

Как уже писал Город55, вчера в Омске отключили холодную воду в Октябрьском округе из-за неполадок со светом.

Остановились насосы. В Омске отключили свет и воду в Октябрьском округе
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#Кристина Антоносян#Омск#Отопление#Горячая вода#Водоснабжение#Новости#РТС#Отключение#Неполадки#Бригады
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