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Posted 5 декабря, 10:49

Published 5 декабря, 10:49

Modified 5 декабря, 11:04

Updated 5 декабря, 11:04

Иллюстрация

«Тыркают друг друга»: омичи в декабре замерзают в домах из-за утечки на теплосетях

5 декабря 2024, 10:49
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация

Омичка пожаловалась на холод в доме из-за утечки на теплосетях в Нефтяниках

Женщина живет в частном доме по переулку Строителей. Недавно в ее доме возникли проблемы с отоплением, но добиться решения ситуации самостоятельно у омички не получилось.

В редакцию Города55 обратилась омичка, проживающая с двумя детьми и отцом-пенсионером в частном доме по адресу переулок Строителей, 15. По словам Татьяны, с мая по конец октября у нее не было горячей воды и отопления. Проблемы с последним снова начались в декабре.

«Сейчас на подаче отопления нет давления, так как на улице Магистральная, 19 идет утечка. Тепловая компания и РТС друг на друга тыркают, что это не их участки», — отметила женщина.
Фото: Предоставлено Городу55

Омичка считает, что она платит за услугу, которой на самом деле не получает, и переживает, что же будет, когда на улице сильнее похолодает, а ответственный за содержание и ремонт так и не найдется. Город55 обратился за комментарием в «Тепловую компанию», которая пообещала отправить на место свою бригаду.

«Сегодня, 5 декабря, сотрудники „Тепловой компании“ проведут обследование по адресу переулок Строителей, 15. По итогам проверки будут предприняты все необходимые меры, если это входит в зону ответственности компании», — добавили в пресс-службе компании.

Город55 продолжит следить за развитием событий.

Напомним, что в этом году у Омска возникли большие проблемы по подготовке к отопительному сезону. В конце ноября полпред президента в СФО Анатолий Серышев жестко оценил степень готовности Омска к зиме и всю ответственность переложил на «ТГК-11». В этом материале рассказываем, что же ответили на критику в теплогенерирующей компании.

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#Юлия Истомина#Общество#Ремонт#Омск#Отопление#Жалобы#Тепловая компания#Новости#РТС
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