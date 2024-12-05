«Тыркают друг друга»: омичи в декабре замерзают в домах из-за утечки на теплосетях

Омичка считает, что она платит за услугу, которой на самом деле не получает, и переживает, что же будет, когда на улице сильнее похолодает, а ответственный за содержание и ремонт так и не найдется. Город55 обратился за комментарием в «Тепловую компанию», которая пообещала отправить на место свою бригаду.