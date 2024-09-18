Много дефектов. В омской РТС опровергли готовность региона к отопительному сезону

На заседании комитета горсовета Омска обсуждалась готовность города к отопительному сезону. Как сообщает «Новый Омск», новый заместитель директора департамента городского хозяйства Артем Калашников сообщил, что более 5 тысяч жилых домов готовы к приему тепла, а в социальных учреждениях достигнута 100% готовности. Однако многие нарушения, выявленные Ростехнадзором на тепловых объектах, остаются не устраненными. Часть из них, по словам Калашникова, планируется исправить только в следующем году.