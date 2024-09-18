Много дефектов. В омской РТС опровергли готовность региона к отопительному сезону

Posted 18 сентября, 10:16
Published 18 сентября, 10:16
Modified 18 сентября, 10:31
Updated 18 сентября, 10:31
На заседании комитета горсовета Омска обсуждалась готовность города к отопительному сезону. Как сообщает «Новый Омск», новый заместитель директора департамента городского хозяйства Артем Калашников сообщил, что более 5 тысяч жилых домов готовы к приему тепла, а в социальных учреждениях достигнута 100% готовности. Однако многие нарушения, выявленные Ростехнадзором на тепловых объектах, остаются не устраненными. Часть из них, по словам Калашникова, планируется исправить только в следующем году.
Калашников также отметил необходимость комплексной программы замены изношенных теплосетей, однако признал, что на это требуются миллиарды рублей. В бюджете 2024 года финансирование не предусмотрено, и власти надеются на поддержку областного правительства, но ответа пока не получили.
Глава комитета Сергей Фролов выразил недовольство цифрами, представленными Калашниковым. Он вспомнил о смене руководства в «Тепловой компании» и отметил, что для решения проблем требуется время и стабильность в управлении.
Генеральный директор компании «ОмскРТС» Иван Ющенко заявил, что реальная готовность жилья к отопительному сезону составляет лишь 73%, а в сфере социальных объектов — 82%. Он подчеркнул, что на сетях «Тепловой компании» много дефектов, что может помешать запуску горячего водоснабжения и отопления.
В итоге депутаты приняли к сведению отчет мэрии и проголосовали за обращение к областным властям с просьбой привлечь финансирование для решения проблем с теплосетями.
Ранее Город55 писал о тысяче отключений горячей воды по всему городу. Пока не будут устранены эти неполадки, говорить о подключении к центральному отоплению не приходится.