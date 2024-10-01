Прокуратура подала в суд на «ТГК-11» и «ОмскРТС» и обязала решить вопрос с отоплением

Кроме того, в пресс-службе прокуратуры напомнили, что омичи могут получить моральную компенсацию от АО «ОмскРТС» при возникновении проблем с теплом. Сейчас в суды уже подано 186 таких исков, из них 64 удовлетворены, сумма всех компенсаций превысила 500 000 рублей.