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Posted 1 октября, 13:18

Published 1 октября, 13:18

Modified 1 октября, 13:21

Updated 1 октября, 13:21

Прокуратура подала в суд на «ТГК-11» и «ОмскРТС» и обязала решить вопрос с отоплением

Прокуратура подала в суд на «ТГК-11» и «ОмскРТС» и обязала решить вопрос с отоплением

1 октября 2024, 13:18
Фото: 1MI
Региональная прокуратура обязала АО «ОмскРТС» и АО «ТГК-11» привести городские ТЭЦ в нормативное состояние.

Прокуратура направила в суд пять исков к АО «ОмскРТС» и АО «ТГК-11» и обязала привести ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Кировскую районную котельную в нормативное состояние. Суд удовлетворил все заявления после рассмотрения. Исполнение решения остается на контроле правоохранителей.

Кроме того, в пресс-службе прокуратуры напомнили, что омичи могут получить моральную компенсацию от АО «ОмскРТС» при возникновении проблем с теплом. Сейчас в суды уже подано 186 таких исков, из них 64 удовлетворены, сумма всех компенсаций превысила 500 000 рублей.

Ранее Город55 писал об отсутствии отопления в одном из омских детских садов.

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