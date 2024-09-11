gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted 11 сентября, 06:26

Published 11 сентября, 06:26

Modified 11 сентября, 06:28

Updated 11 сентября, 06:28

Иллюстрация

«Омск РТС» ищет подрядчика, который доставит уведомления о долгах за горячую воду

11 сентября 2024, 06:26
Фото: 1MI
Иллюстрация
Контракт рассчитан на весь 2025 год. Его максимальная цена составляет более 1,9 млн рублей.

Компания «Омск РТС» ищет подрядчика, который в 2025 году будет доставлять уведомления о долгах собственникам нежилых помещений в жилых домах. Контракт рассчитан на весь 2025 год. Максимальная цена договора составляет более 1,9 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 17 сентября.

Ориентировочное общее количество доставляемых документов составит 420 000 штук. В проекте договора представлены примерные бланки.

СкриншотСкриншот
СкриншотСкриншот
Скриншот

Подрядчик должен будет доставлять документы в почтовые ящики, либо до квартиры или нежилого помещения, а также ежемесячно составлять отчет о проделанной работе.

Ранее Город55 рассказывал, что омичи накануне отопительного сезона массово сообщили о проблемах с горячей водой. Плановые отключения завершились, однако жители продолжают греть воду в кастрюлях и чайниках.

«До сих пор моемся в тазиках». Омичи массово жалуются на перебои с горячей водой
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Долги#Суд#Квитанции ЖКХ#Омск РТС#РТС#Квитанции#Коммуналка#Адресные уведомления
Подпишитесь
Популярное