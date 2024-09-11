«Омск РТС» ищет подрядчика, который доставит уведомления о долгах за горячую воду

Компания «Омск РТС» ищет подрядчика, который в 2025 году будет доставлять уведомления о долгах собственникам нежилых помещений в жилых домах. Контракт рассчитан на весь 2025 год. Максимальная цена договора составляет более 1,9 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 17 сентября.