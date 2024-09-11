«Омск РТС» ищет подрядчика, который доставит уведомления о долгах за горячую воду

Posted 11 сентября, 06:26
Published 11 сентября, 06:26
Modified 11 сентября, 06:28
Updated 11 сентября, 06:28
Компания «Омск РТС» ищет подрядчика, который в 2025 году будет доставлять уведомления о долгах собственникам нежилых помещений в жилых домах. Контракт рассчитан на весь 2025 год. Максимальная цена договора составляет более 1,9 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 17 сентября.
Ориентировочное общее количество доставляемых документов составит 420 000 штук. В проекте договора представлены примерные бланки.
Подрядчик должен будет доставлять документы в почтовые ящики, либо до квартиры или нежилого помещения, а также ежемесячно составлять отчет о проделанной работе.
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