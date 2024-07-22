Прокуратура помогла взыскать компенсации с «Омск РТС» в пользу ребенка-инвалида

Представители пресс-центра рассказали, что эти иски связаны с заморозками в период с 7 по 11 декабря: тогда в квартирах упомянутых омичей температура воздуха не превышала и 17 градусов — при условии, что за окном который день «держались» -35. Кроме того, компания отказалась и от досудебного восстановления прав абонентов.