Прокуратура помогла взыскать компенсации с «Омск РТС» в пользу ребенка-инвалида

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В пресс-центре региональной прокуратуры рассказали о решениях суда сразу по нескольким гражданским искам — во всех случаях ответчиком выступала «Омск РТС». Как отмечается в сообщение, суд удовлетворил требования прокуратуры Ленинского округа, выступившей на стороне 63-летней пенсионерки и матери, воспитывающей ребенка-инвалида.
Представители пресс-центра рассказали, что эти иски связаны с заморозками в период с 7 по 11 декабря: тогда в квартирах упомянутых омичей температура воздуха не превышала и 17 градусов — при условии, что за окном который день «держались» -35. Кроме того, компания отказалась и от досудебного восстановления прав абонентов.
Суд, принимая во внимание все факты, постановил выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда и штрафа за пренебрежение к требованиям потребителей в сумме 15 тысяч рублей.