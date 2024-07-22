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иллюстрация

Прокуратура помогла взыскать компенсации с «Омск РТС» в пользу ребенка-инвалида

22 июля 2024, 08:08
Фото: 1MI
иллюстрация

Прокуратура взыскала компенсацию в пользу ребенка-инвалида с «Омск-РТС»

Ресурсоснабжающая организация продолжает расплачиваться за зимние отключения тепла: в иске от прокуратуры Ленинского округа суд встал на сторону омичей.

В пресс-центре региональной прокуратуры рассказали о решениях суда сразу по нескольким гражданским искам — во всех случаях ответчиком выступала «Омск РТС». Как отмечается в сообщение, суд удовлетворил требования прокуратуры Ленинского округа, выступившей на стороне 63-летней пенсионерки и матери, воспитывающей ребенка-инвалида.

Представители пресс-центра рассказали, что эти иски связаны с заморозками в период с 7 по 11 декабря: тогда в квартирах упомянутых омичей температура воздуха не превышала и 17 градусов — при условии, что за окном который день «держались» -35. Кроме того, компания отказалась и от досудебного восстановления прав абонентов.

Суд, принимая во внимание все факты, постановил выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда и штрафа за пренебрежение к требованиям потребителей в сумме 15 тысяч рублей.

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#Илья Скобин#Омск#Прокуратура#Суд#Зима#Пенсионерка#Квартира#Новости#РТС#Тепло
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