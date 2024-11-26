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2024
Бюджетные планы: сколько средств распределят на оплату труда омских чиновников
На оплату труда муниципальных чиновников и депутатов Омска выделят 2,1 млрд рублей. При этом значительная часть средств пойдет на содержание городского совета и районные расходы.
26 ноября, 09:38
В Омске сразу в трех районах отключат воду из-за работ на сетях
На сетях планируется выполнить несколько видов ремонтных работ.
15 октября, 03:29
Ситуация непростая. 200 домов в Омске все еще остаются без отопления из-за аварий
7 октября, 05:57
Радость метеозависимых, смертельное ДТП и выгул квадроберов. Омск в воскресенье
6 октября, 14:12
В Омске депутаты регионального парламента провели первые заседания осенней сессии
16 сентября, 12:14
У губернатора Омской области появятся четыре полпреда в районах
19 августа, 08:22
В Омской области готовятся расформировать сразу 15 районов
11 июля, 06:26
Угроза сохраняется. Виталий Хоценко рассказал о борьбе с паводком в Омской области
Освободить от последствий разгула стихии удалось еще несколько домов.
7 апреля, 07:56
Почти миллион. Облизбирком поделился цифрами явки омичей за минувшие два дня выборов
Представители комитета рассказали, в каких районах и округах голосуют активнее всего.
17 марта, 05:41
В избиркоме Омской области рассказали о явке в полдень первого дня выборов
15 марта, 07:50
2023
Хоценко поручил проконтролировать подготовку к зиме в Омской области
28 октября 2023, 05:50
Хоценко направил в районы Омской области 22 млн рублей на решение проблем жителей
Распределение средств по районам состоялось сегодня, 24 августа, на заседании правительства.
24 августа 2023, 09:37
2022
Стало известно, сколько выделят денег на содержание и расходы омских чиновников
28 октября 2022, 10:13
Губернатор Бурков решил поощрять полностью готовые к отопительному сезону районы
Глава Омской области провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, чтобы проанализировать ситуацию с подготовкой к отопительному сезону.
10 августа 2022, 12:27

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