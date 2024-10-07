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Posted 7 октября, 05:57

Published 7 октября, 05:57

Modified 7 октября, 06:03

Updated 7 октября, 06:03

Стало известно, сколько домов в Омске так и не подключили к теплу

Ситуация непростая. 200 домов в Омске все еще остаются без отопления из-за аварий

7 октября 2024, 05:57
Фото: Изображение Midjourney

Стало известно, сколько домов в Омске так и не подключили к теплу

В Омской области продолжается подключение жилых домов к отоплению. Все 32 района уже обеспечены теплом в Омске. К концу недели планируется подключить более 200 домов.

В Омской области продолжается активное подключение отопления. На данный момент все 32 муниципальных района уже обеспечены теплом.

Где-то ещё идёт наладка гидравлических режимов, — позволяет хорошая для октября температура окружающего воздуха, — комментирует министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко.

Под особым вниманием находится процесс подключения жилых домов к отоплению в Омске, особенно в Советском округе. Планируется, что до конца недели к теплу будут подключены более 200 домов. Для ускорения подключения задействованы все имеющиеся ресурсы.

С целью помощи городским службам из районов и областных предприятий прибыли 20 аварийно-восстановительных бригад с необходимой спецтехникой. Эти бригады совместно со специалистами «Тепловой компании» работают на повреждённых участках теплосетей. Коммунальные службы продолжают мониторить обстановку и регулярно проводят совещания с ответственными для решения возникающих проблем.

Напомним, что ранее жители улицы Малунцева в Омске на несколько дней остались без отопления и горячей воды.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Отопление#Тепловая компания#Жилые дома#Новости#Советский округ#Районы
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