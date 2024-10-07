Ситуация непростая. 200 домов в Омске все еще остаются без отопления из-за аварий

Posted 7 октября, 05:57
Published 7 октября, 05:57
Modified 7 октября, 06:03
Updated 7 октября, 06:03
В Омской области продолжается активное подключение отопления. На данный момент все 32 муниципальных района уже обеспечены теплом.
Где-то ещё идёт наладка гидравлических режимов, — позволяет хорошая для октября температура окружающего воздуха, — комментирует министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко.
Под особым вниманием находится процесс подключения жилых домов к отоплению в Омске, особенно в Советском округе. Планируется, что до конца недели к теплу будут подключены более 200 домов. Для ускорения подключения задействованы все имеющиеся ресурсы.
С целью помощи городским службам из районов и областных предприятий прибыли 20 аварийно-восстановительных бригад с необходимой спецтехникой. Эти бригады совместно со специалистами «Тепловой компании» работают на повреждённых участках теплосетей. Коммунальные службы продолжают мониторить обстановку и регулярно проводят совещания с ответственными для решения возникающих проблем.
Напомним, что ранее жители улицы Малунцева в Омске на несколько дней остались без отопления и горячей воды.