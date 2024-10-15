В Омске сразу в трех районах отключат воду из-за работ на сетях

С 10:00 до 20:00 будет проводиться ремонт по адресу: улица Осоавиахимовская, 159. В это же время, с 10:00 до 23:00, работы будут выполняться на улице Вокзальной, 22. А по улице Крупской водоснабжение будет отключено с 10:00 до полуночи.