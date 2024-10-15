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Posted 15 октября, 03:29

Published 15 октября, 03:29

Modified 15 октября, 03:48

Updated 15 октября, 03:48

В Омске сразу в трех районах отключат воду из-за работ на сетях

В Омске сразу в трех районах отключат воду из-за работ на сетях

15 октября 2024, 03:29
Фото: Изображение Midjourney
На сетях планируется выполнить несколько видов ремонтных работ.

16 октября жители Омска столкнутся с временными неудобствами, связанными с отключением водоснабжения. В этот день сотрудники омского водоканала проведут необходимые ремонтные работы на водопроводных сетях, что повлечет за собой отключение воды в нескольких районах города, рассказали в организации.

С 10:00 до 20:00 будет проводиться ремонт по адресу: улица Осоавиахимовская, 159. В это же время, с 10:00 до 23:00, работы будут выполняться на улице Вокзальной, 22. А по улице Крупской водоснабжение будет отключено с 10:00 до полуночи.

Полный список адресов выглядит так:

Фото: Омский водоканал

Для удобства горожан по адресу: улица Крупская, 14/2 будет установлена машина с питьевой водой. Это позволит жителям обеспечить себя необходимым запасом воды на время проведения работ.

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#Кристина Антоносян#Омск#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Районы#Организация#Ремонтные работы#Машина с питьевой водой#Адреса
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