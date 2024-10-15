В Омске сразу в трех районах отключат воду из-за работ на сетях

Posted 15 октября, 03:29
Published 15 октября, 03:29
Modified 15 октября, 03:48
Updated 15 октября, 03:48
16 октября жители Омска столкнутся с временными неудобствами, связанными с отключением водоснабжения. В этот день сотрудники омского водоканала проведут необходимые ремонтные работы на водопроводных сетях, что повлечет за собой отключение воды в нескольких районах города, рассказали в организации.
С 10:00 до 20:00 будет проводиться ремонт по адресу: улица Осоавиахимовская, 159. В это же время, с 10:00 до 23:00, работы будут выполняться на улице Вокзальной, 22. А по улице Крупской водоснабжение будет отключено с 10:00 до полуночи.
Полный список адресов выглядит так:
Для удобства горожан по адресу: улица Крупская, 14/2 будет установлена машина с питьевой водой. Это позволит жителям обеспечить себя необходимым запасом воды на время проведения работ.
Ранее Город55 писал о том, когда включат отопление в оставшихся домах.