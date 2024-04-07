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Posted Вчера, 07:56

Published Вчера, 07:56

Modified Вчера, 07:58

Updated Вчера, 07:58

Губернатор Омской области прокомментировал борьбу с паводком в регионе

Угроза сохраняется. Виталий Хоценко рассказал о борьбе с паводком в Омской области

7 апреля 2024, 07:56

Губернатор Омской области прокомментировал борьбу с паводком в регионе

Освободить от последствий разгула стихии удалось еще несколько домов.

По данным, опубликованным губернатором Омской области, ситуация все еще остается тяжелой: бороться со стихией получается, но крайне медленно — за сутки специалистам удалось «отобрать» у разлива вод 8 домов и 104 приусадебных участка.

Проблема осложняется и тем, что весеннее половодье произошло сразу в нескольких районах области: в зоне бедствия все еще находится 250 земельных участков и около 60 домов.

Отметим, что наиболее острая ситуация сохраняется сразу в двух селах Русско-Полянского района: по вчерашней сводке от главы региона в селах Сибирское и Цветочное затопило 59 домов. Движение по дороге к Сибирскому тоже было нарушено — вода стояла выше уровня асфальта, а возобновить движение удалось только утром воскресенья.

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#Спецпроекты#Происшествия#Омская область#Паводок#Угроза#Новости#Русско-Полянский район#Дорога#Районы#Затопление#Дома#Илья Скобин
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