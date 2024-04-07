Угроза сохраняется. Виталий Хоценко рассказал о борьбе с паводком в Омской области

Отметим, что наиболее острая ситуация сохраняется сразу в двух селах Русско-Полянского района: по вчерашней сводке от главы региона в селах Сибирское и Цветочное затопило 59 домов. Движение по дороге к Сибирскому тоже было нарушено — вода стояла выше уровня асфальта, а возобновить движение удалось только утром воскресенья.