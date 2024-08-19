У губернатора Омской области появятся четыре полпреда в районах

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
У губернатора Омской области появятся полномочные представители в муниципальных районах. Указ, регламентирующий их работу, подписал 16 августа исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Ушаков. Как сообщили Городу55 в правительстве Омской области, всего у губернатора будет 4 полпреда. Между ними поделят 32 муниципальных района.
«С целью дополнительного контроля на муниципальном уровне, в том числе за исполнением национальных проектов», — добавила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.
Полпредов будут назначать сроком на 1 год. Они будут следить за взаимодействием органов исполнительной власти и местного самоуправления, контролировать исполнение поручений губернатора, встречаться с местными жителями.
Ранее Город55 рассказывал, что на работу в региональное правительство ищут советников губернатора, которые будут собирать информацию об общественно-политическом и социально-экономическом положении Омской области.