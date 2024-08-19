У губернатора Омской области появятся четыре полпреда в районах

У губернатора Омской области появятся полномочные представители в муниципальных районах. Указ, регламентирующий их работу, подписал 16 августа исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Ушаков. Как сообщили Городу55 в правительстве Омской области, всего у губернатора будет 4 полпреда. Между ними поделят 32 муниципальных района.