Город55
ГлавноеВсе новости
Губернатор Бурков решил поощрять полностью готовые к отопительному сезону районы

Губернатор Бурков решил поощрять полностью готовые к отопительному сезону районы

Вчера, 18:27
Фото: omskportal.ru
Глава Омской области провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, чтобы проанализировать ситуацию с подготовкой к отопительному сезону.

В пресс-службе областного правительства рассказали об итогах совещания КЧС, которое провел губернатор Омской области Александр Бурков. На заседании районы отчитались о ситуации с подготовкой к новому отопительному сезону.

Главы районов рассказали, что работы идут по плану и в соответствии с графиками. Идет обновление котельного оборудования, агрегатов, инженерных сетей. Готовность объектов ЖКК на сегодняшний день превышает 60% от плановых показателей.

Губернатор поручил разработать систему поощрения муниципальных образований, которые из года в год успешно защищают паспорта готовности, не имеют просроченной задолженности перед поставщиками топлива и благополучно, без сбоев в отоплении, проходят зиму. 

Также в качестве стимула региональная власть будет активнее учитывать запросы этих муниципалитетов по благоустройству территорий.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Александр Бурков#Бурков#Районы#Отопительный сезон#Отопление#Тепло
Подпишитесь
Омского депутата Петренко объявили в розыск по делу о фейках
Вчера, 11:58
292 ПДК фенола. Загрязнение, дошедшее до Омской области, случилось еще месяц назад
Вчера, 11:20
Омский водолаз погиб в поисках тела сотрудника полиции
Вчера, 14:29
Глава «Авито» Правдивый считает экономическим вандализмом поправки закона «О рекламе»
Вчера, 23:59
Центр Омска перекроют на четыре дня для фестиваля ШТОРМ FEST
Вчера, 13:22
В омском минобразования собираются изменить состав заместителей министра
Вчера, 09:00