Губернатор Бурков решил поощрять полностью готовые к отопительному сезону районы

В пресс-службе областного правительства рассказали об итогах совещания КЧС, которое провел губернатор Омской области Александр Бурков. На заседании районы отчитались о ситуации с подготовкой к новому отопительному сезону.
Главы районов рассказали, что работы идут по плану и в соответствии с графиками. Идет обновление котельного оборудования, агрегатов, инженерных сетей. Готовность объектов ЖКК на сегодняшний день превышает 60% от плановых показателей.
Губернатор поручил разработать систему поощрения муниципальных образований, которые из года в год успешно защищают паспорта готовности, не имеют просроченной задолженности перед поставщиками топлива и благополучно, без сбоев в отоплении, проходят зиму.
Также в качестве стимула региональная власть будет активнее учитывать запросы этих муниципалитетов по благоустройству территорий.