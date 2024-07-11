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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Депутатам омского регионального парламента предложили отменить районы области

В Омской области готовятся расформировать сразу 15 районов

11 июля 2024, 06:26
Фото: 1MI

Депутатам омского регионального парламента предложили отменить районы области

Авторы инициативы объясняют реформу тем, что Сибирь не подходит для системы местного самоуправления европейского типа.

Сегодня, 11 июля, в Законодательном собрании Омской области прошло очередное пленарное заседание. Целый ряд пунктов повестки был связан с судьбой разных районов Омской области. Депутатам было предложено одобрить расформирование этих административных единиц и создание на их месте муниципальных округов.

В первом чтении депутаты приняли предложение о преобразовании 7 районов: Горьковского, Исилькульского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Называевского и Тевризского. Вопрос о судьбе еще 8 районов (Крутинского, Большеуковского, Нижнеомского, Седельниковского, Нововаршавского, Полтавского, Оконешниковского и Азовского) направлен на рассмотрение губернатору, а потом тоже будет внесен в Заксобрание.

В перспективе все поселения каждого района будут объединены в муниципальные округа со своим советом депутатов. Советов поселений при такой административной структуре уже не будет.

— У нас уже 30 лет действует западноевропейская система местного самоуправления, придуманная для других климатических зон, — объяснил Городу55 заместитель председателя комитета ЗС по законодательству и местному самоуправлению Владимир Казанин (именно он был докладчиком по всем этим вопросам на сегодняшнем заседании). — Я всегда этого не понимал: у них нет такого ЖКХ, нет таких трат… Когда депутаты в поселке собираются, у них нет денег даже на бумагу, чтобы напечатать решение. О каком выполнении задач, о каком развитии может идти речь? Теперь должна появиться возможность участвовать в федеральных программах.

По словам Казанина, на первом этапе понадобятся дополнительные траты, так как придется выбирать депутатов округов. Однако в дальнейшем новая система даст возможность экономить, так как выборы на уровне поселений уже не понадобятся.

В целом на реформу нужно определенное время: сначала решения должны пройти все чтения, затем пройдут изменения на местах. Однако уже сейчас можно говорить о том, что вопрос решен: районы Омской области будут преобразованы.

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#Николай Эйхвальд#Политика#Новости#Заксобрание#Районы#Владимир Казанин
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