Почти миллион. Облизбирком поделился цифрами явки омичей за минувшие два дня выборов

Кроме того, Александр Христолюбов, секретарь областной избирательной комиссии, напомнил сроки работы избирательных участков в последний день голосования — сегодня они закроются в 20:00. Однако, по состоянию здоровья и уважительной причине омичи все еще могут проголосовать на дому — для этого нужно до 14:00 уведомить участковую комиссию любым удобным способом.