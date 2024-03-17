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А. Христолюбов, секретарь Облизбиркома

Почти миллион. Облизбирком поделился цифрами явки омичей за минувшие два дня выборов

17 марта 2024, 05:41
Фото: Telegram-канал Избирательной комиссии Омской области
А. Христолюбов, секретарь Облизбиркома

Омский облизбирком огласил лидеров явки среди городских округов

Представители комитета рассказали, в каких районах и округах голосуют активнее всего.
Сюжет
Выборы

По данным региональной избирательной комиссии, на выборах Президента Российской Федерации уже проголосовали 850 тыс жителей Омской области. По состоянию на 10:00 утра 17 марта, явка составила 58,6%.

Активнее всего голосуют в районах Омской области: там свой выбор сделали более 377 тысяч избирателей (67,57% от числа зарегистрированных избирателей). В столице региона цифры немного другие: проголосовало чуть более 470 тысяч горожан (а это 52,96% избирателей).

Лидерами по числу проголосовавших, как и прежде, остаются Октябрьский и Ленинский административные округа — там явка составила 53,99% и 53,94% соответственно. В регионе же больше всех выделяется Крутинский район — там проголосовали почти 83% избирателей.

Кроме того, Александр Христолюбов, секретарь областной избирательной комиссии, напомнил сроки работы избирательных участков в последний день голосования — сегодня они закроются в 20:00. Однако, по состоянию здоровья и уважительной причине омичи все еще могут проголосовать на дому — для этого нужно до 14:00 уведомить участковую комиссию любым удобным способом.

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#Политика#Омск#Выборы#Избирательная комиссия#Районы#Илья Скобин#Округа#Явка
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