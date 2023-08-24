Хоценко направил в районы Омской области 22 млн рублей на решение проблем жителей

В Большеуковском районе деньги пойдут на ремонт скважины и дома культуры в селе Фирстово и замена отопительного котла в Чебаклинском доме культуры. В самих Больших Уках по обращениям жителей будет произведен ремонт кровли спорткомплекса, будут также заменены окна в школе и отопление в детском саду.