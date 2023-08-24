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Хоценко направил в районы Омской области 22 млн рублей на решение проблем жителей

Хоценко направил в районы Омской области 22 млн рублей на решение проблем жителей

24 августа 2023, 09:37
Фото: Правительство Омской области
Распределение средств по районам состоялось сегодня, 24 августа, на заседании правительства.

Большинство средств в этот раз пойдет на ремонт объектов социальной инфраструктуры. Получатели финансовой поддержки были выбраны Виталием Хоценко по итогам встреч с жителями региона.

Основные суммы будут направлены в Колосовский и Большеуковский районы, в врио губернатора побывал в конце июля, сообщают в правительстве Омской области.

Так, например, в Колосовском районе за счет средств областного бюджета отремонтируют водозаборную скважину в селе Таскатлы и водопровод в селе Кутырлы, в Талбакуле и Чапаево — окна и двери в школах, в Строкино и Бражниково — библиотеки.

Также сразу в пяти населенных пунктах района проведут необходимые ремонтные работы в домах культуры.

В Большеуковском районе деньги пойдут на ремонт скважины и дома культуры в селе Фирстово и замена отопительного котла в Чебаклинском доме культуры. В самих Больших Уках по обращениям жителей будет произведен ремонт кровли спорткомплекса, будут также заменены окна в школе и отопление в детском саду.

Помимо этого, 2 млн рублей направленно в деревню Ковалево Калачинского района на реконструкцию мемориального комплекса «Воинам-землякам».

Виталий Хоценко обратил внимание глав районов на необходимость оперативного и эффективного использования ресурсов, предназначенных для решения проблем, которые выделили жители поселений.

Виталий Хоценко поручил распределить субсидии для ремонта дорог в Омской области
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#Ремонт#Омск#Омская область#Врио губернатора Омской области#Новости#Районы#Врио губернатора#Анастасия Баянова#Помощь районам
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